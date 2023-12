„Olvasom, hogy az Isten c. darab, amit nálunk most az Örkény színház mutat be itt a fasiszta diktatúra szorításában, arról szól, hogy a csávó eutanáziát kér, mert meghalt a felesége, ő meg unja a banánt. A lelki szenvedés is szenvedés, na. Ez legalább őszinte diskurzus. Semmi tizenéve bénultan fekvő, semmi agyonmorfiumozott öreg rákos, akit kegyetlen kínzói tartanak életben csak azért, hogy szenvedjen. Mennek az érvek és ellenérvek. Őszintén.

Volt azért ennél jobb is, pl. Bresson filmje, a Talán az ördög, melyben az unatkozó kamaszcsávó pénzt ad a félvilági kvázi bűnöző ismerősének, hogy az lője őt agyon a temetőben. A csávó még akar valami vicceset mondani, de a másik nem ér rá, nem várja meg a poént, hanem fejbelövi, kiszedi a pénzét, és balra el. Happy end. Az ilyen eutanázia voltaképp késleltetett abortusz.”

