„Nagy a pánik Brüsszelben! Az európaiak ellenkezését látva, még a 2024-es európai parlamenti választás előtt keresztülvernék a kötelező betelítési kvótát. A migráció visszaszorítása helyett a kötelező kvótával azokban a tagországokban is migránsgettókat hoznának létre, ahol a lakosság ezt ellenzi, és ahol ezt eddig sikerült elkerülni. A nemzeti konzultáció negyedik kérdése ezért a kötelező kvótáról és a migránsgettókról szól.

Azt mindenki tudja, hogy a jelenlegi »menekültügyi« és migrációs rendszer nem működik, és az is borítékolható, hogy az új sem fog. Magyarország – többek között Svájc, Ausztria, Ausztrália, és az akkor Donald Trump által vezetett USA mellett – nem is vett részt 2018-ban az ENSZ Migrációs konferenciáján, és nem is csatlakozott az ott elfogadott egyezményekhez, amelyek annak a globalista törekvésnek a nemzetközi szintre emelését szolgálják, amivel összemossák a menekülteket és a migránsokat.

(...) A migráció menedzselése helyett inkább olyan szabályokra lenne szükség, amelyek egyértelművé teszik, hogy Európa nem kér az újkori népvándorlásból. Ehhez a kapu szélesre nyitása helyett az illegális beáramlást korlátozó szabályokra és intézkedésekre lenne szükség. Nálunk, és Donald Trump elnöksége alatt az USA-ban ilyen szabályok működtek, ezekkel sikerül érdemben csökkenteni a beáramlást. A nemzeti konzultáció negyedik kérdésénél most elmondhatjuk, hogy akarunk-e hazánkban is migránsgettókat, vagy adjunk-e inkább a magyar kormánynak egy erős politikai felhatalmazást a brüsszeli tárgyalásoknál a magyar migrációs politika megvédésére.”

***