Szimpatizáns a Kutyapártról: Persze, hogy erősödtök, mikor a balf*sz ellenzéki pártokból már mindenkinek elege van

A Magyar Kétfarkú Kutya Pártot (MKKP) az utóbbi időszakban rendszeresen parlamenti befutó helyre, azaz öt százalék fölé mérik a közvélemény-kutatók, mégis meglepetést okozott, hogy a Republikon szeptemberi adatai szerint utolérték a Momentumot. Egy-egy százalékponttal erősödtek a teljes népesség (6 százalék), valamint a pártválasztók körében (8 százalék) is. Az intézet szerint a Kutyapárt volt az elmúlt egy esztendő legnagyobb nyertese, 2022 októberében ugyanis még csupán két százalékon álltak Kovács Gergőék.

„Az egyetlen értelmes választás!”

De már idén februárban is sokan felkapták a fejüket, amikor a Medián arról számolt be, hogy a 18-39 évesek körében az MKKP a legnépszerűbb ellenzéki párt, a korosztály 19 százaléka támogatja őket, még a Momentumot, az elvileg fiatalok alakulatát is lenyomták, a lilák 16 százalékon álltak, s a Fidesztől sem voltak túl sokkal lemaradva, a kormánypártnak 22 százaléka volt.

A párt vezetői és szimpatizánsai persze stílszerűen kommentálták a legújabb jó híreket. A főkutyák a Facebook-oldalukon azt írták, „hozzá lehet csapni két nullát, és még úgy is alulmértek! Viszont tényleg erősödünk”. Egyre többször tűnik fel az a szlogenszerű megjegyzés, amelyet most is megemlített valaki: „Az egyetlen értelmes választás!” Ez a motívum egyébként többször visszaköszön, van, aki kijelentette, „persze, hogy erősödtök, mikor a balf*sz ellenzéki pártokból már mindenkinek elege van”, vagy

Ti viccpárt vagytok, a többi »ellenzéki« meg simán VICCC.

Na persze jöttek a humorizálók is: „Suzi&Geri for Rezsident!”, „Legyen Kate Harmad Magyarország első női miniszterelnöke!” „Így már nem lehet kutyába se venni...” „Lassan négyfarkúakká alakulhattok, előbb-utóbb Nagykutyák lesztek! S az irodalmárok is odavertek a klaviatúrának: „Ha száz a lék, tömje be minél több kutyapártos százalék.”

„Kellene valami program a kátyúfestegetésen kívül”

És van, akit valóban foglalkoztat, hova vezethet mindez, fel is tette a kérdést: „ha jól megerősödtök és lenyomtok mindenkit (a Fideszt is), akkor mit fogtok csinálni?” Más felhívja a figyelmet, hogy fel kell készülni a kormányalakításra. „De az nem olyan könnyű ám! Szerintem még a korrupciót sem tudnátok működtetni!” Más pedig arra utal, hogy az eddigiek nem lesznek elégségesek: „Na most már csak valami program kellene a kátyúfestegetésen kívül…”

S bár volt olyan kommentelő is, aki szerint jön még kutyára dér, de

most nagyon úgy fest, inkább kisütött a Nap a Kutyák felett.

Így lassan mindenkinek meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy a(z egykori?) viccpárt komoly belpolitikai tényező lett, és már a júniusi európai parlamenti, valamint önkormányzati választáson is sikeresen szerepelhetnek. Miután Brüsszelbe tiszta listás, tehát arányos voksoláson keresztül vezet az út, a jelenlegi eredményeikkel egy, de elképzelhető, hogy két kutyát is zsíros falatokhoz juttatnak.

A települési választásokon azonban nem egyértelmű a helyzet. Azt már jó előre közölték, hogy nem túl sok helyen, inkább a nagyobb városokban és a fővárosi kerületekben indulnak. Azt is határozottan kijelentették több ízben, hogy senkivel nem lépnek szövetségre, egyedül szállnak ringbe. Ez azt jelenti, nem valószínű, hogy lesz polgármesterük, és arra is kevés az esélyük, hogy egyéni választókerületben győzzenek. Viszont a kompenzációs listákról egy-két emberük bejuthat. Erre Budapesten több helyen is esély van, elsősorban ott, ahol jelenleg is van külsős alpolgármesterük (Ferencváros), képviselőjük (II. és XII. kerület), tehát Budán, illetve a belvárosban.

Mi a sikerük titka?

De más kerületekben és a megyeszékhelyeken – például Szombathelyen, ahol szintén van alpolgármesterük – is befutók lehetnek. Az pedig, hogy utána bekerülnek-e a városvezetésbe, az már a koalíciós alkudozásoktól függ; az ellenzéki pártok valószínűleg tennének nekik ajánlatot, ha erre rászorulnának, a kormánypártokban kevesebb hajlandóság lehet erre.