„Egyetlen párt sem örök; nem is baj, ezek ugyanis nem nemzeti kincsek és nem focicsapatok, amiknek akkor is drukkolunk, ha rosszul megy nekik. A politika kőkemény érdekkijárás, és ha azt valaki rosszul csinálja, hát jöjjön helyette jobb.

Részben erre játszott rá Márki-Zay és most Magyar Péter; tudják, hogy a nemzeti-konzervatív tábor nélkül nem lehet nyerni, ezért a Fideszt mint entitást támadják, hogy szavazóikat elszipkázzák. De nem sikerül nekik, mert nem tudnak jobb ajánlatot tenni. A Fidesz terepén felesleges egy másik Fideszt felépíteni, mert az eredeti azért mindig jobb a másolatnál.

Ha viszont letérnek erről a pályáról, újra és újra belesodródnak a balliberálisok hálójába. Átvesznek tőlük programokat: az ország gondjait külső segítséggel megoldani, már-már a hazaárulás szintjén; az aktuális fősodor elvárásainak való megfelelés, ami LMBTQ-tól migránskvótán át a háború pártolásáig terjed. Ám ez mind-mind ellentétes a konzervatív tábornak az ízlésével.

A ki tudja honnan fizetett vagy miféle személyes meghasonlások miatt meghibbant influenszerek átveszik a baloldali politikusok, újságírók, művészek narratíváját (ami a pofonegyszerűre redukált Orbán vagy Nemorbán választásban ölt testet), és odáig jutnak, hogy ha az aktuálisan felépített kihívó (most éppen egy – micsoda duplacsavar! – Magyar nevű) bármit is tenne (bármit!), akkor is rá kell szavazni, mert Orbán annyira rossz.

Aki azonban bármit (vagyis bármi rosszat akár) megtehet, az már szinte maga az ördög. (Akivel egyébként – ezt többen is elmondták balról – összefognának Orbán ellen.)

Ezzel áttételesen elismerik, hogy választottjuk maga az ördög (vagy akár az is lehetne.)

Mivel azonban az alapgondolatuk hibás (a keresztény-nemzeti gondolat léte nem egy emberen vagy párton múlik), hosszú távon bukásra vannak ítélve. Sem a kommunizmusnak (bár sokat tett érte), sem a rendszerváltás utáni liberálisoknak (pedig ők is dolgoztak ezen sokat) nem sikerült a magyar társadalmat az alapvető hagyományos értékeiről áthangolni a globalista ateista alapokon nyugvó egoista nihilizmusra.”