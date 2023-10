Meglepő kijelentések a MÁV-START-vezértől: új szerelvényekkel terveznek?

Már egy éve írt arról a Mandiner.hu, hogy az elmúlt évek beszerzéseinek ellenére járműhiánnyal küzd a MÁV-START.

Cikkünk a kocsipark-állományt taglalta,

de közben a mozdonyhelyzet sem javult.

Idén 60 (!) éves a társaság első V43-as Szili (szilícium egyenirányítós) mozdonya, a villamosmozdonyok átlagos életkora 43 (!) év.

Mint arról a Világgazdaság beszámolt, a vontatási feladatok többsége a V43-asokra hárul, a V63-asok átlagban 37 évesek, a cég első korszerű villanygép-sorozata, a 470-es sorozatú Taurusok első példánya szintén túl van már a húszon, és a 2010-et követően érkező 480-as sorozatú TRAXX-villamosmozdonyok is lassan nagykorúak lesznek.

Egyelőre jönnek a bérelt mozdonyok

Némi áthidalást jelenthet, leginkább a nemzetközi vontatási képesség fenntartása érdekében döntöttek erről az illetékesek, hogy a francia hátterű Akeim SAS (lízingcég) segítségével tizenöt darab kiváló műszaki állapotú, használt ES64 U2 V7 típusú kétáramrendszerű, nagyteljesítményű, ETCS vonatbefolyásoló járműfedélzeti berendezéssel felszerelt mozdony kerül a MÁV-VOLÁN-csoporthoz.

Mint arra a cég közleménye is rávilágít, a járművek közel azonos kivitelűek a hazai vasutakon közlekedő, már említett 470-es sorozatú mozdonyokkal, amelyből a MÁV-START flottájában 10, a GYSEV-nél 5 darab teljesít szolgálatot.

A bérelt gépek idehaza 160 km/h-ás sebességgel közlekedhetnek, azonban közlekedési engedéllyel rendelkeznek Magyarországon kívül Németországban, Ausztriában, Romániában, Horvátországban és Szerbiában is.

De további beszerzések is jöhetnek

Csakhogy itt nem állna meg a fiatalítással is járó képességfenntartás. Mosóczi László, a MÁV-START vezérigazgatója a Magyar Vasút 2023 konferencián tartott minap előadást. Ebből kiderült, hogy a következő járműszükségletet határozták meg – távlati szolgáltatási vízióból kiindulva:

15 nagysebességű EuroCity-szerelvény;

29 belföldi IC-motorvonat;

16 kapacitív IC-ingaszerelvény (mozdony nélkül);

35 IC-ingaszerelvény (mozdony nélkül);

10 magas minőségű éjszakai szerelvény;

95 regionális villamos motorvonat;

68 felsővezeték nélküli motorvonat;

és 115 villamosmozdony.

E tervek természetesen nem előzmény nélküliek. A 115, Siemens gyártmányú Vectron-mozdony vásárlására vonatkozó keretmegállapodás 2022 áprilisában született; hogy ebből egyelőre nem lesz semmi, már tavaly május óta ismert. Mindazonáltal kormányhatározat is született a megállapodás terhére: vagyis, hogy 39 és opcionálisan tíz új, korszerű, vezérlőkocsival együtt legalább hét kocsis távolsági szerelvény és ötven, elsősorban hozzájuk való – de más vonatokban is használható Vectron érkezik. Ám ez is lefújásra került.

A Magyarvasút.hu beszámolója az IC-motorvonatokról megjegyzi, Mosóczi előadása nyomán két esetben lenne érdemes motorvonatokat vásárolni. A kisebb forgalmú járatoknál, valamint a közvetlen kocsis, magyarán szétválós, szerelvényegyesítős járatok, hiszen a stokkozás motorvonatoknál egyszerűbb és rövidebb ideig tart, mintha mozdonyokat és kocsicsoportokat kellene manipulálni. A többi IC-t hazai gyártású, az IC+ programban készülő vagonokból és külföldi eredetű mozdonyokból, zárt ingaszerelvényként összeállítva képzelik el az illetékesek.

Nyitókép: Facebook