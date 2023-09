Ezért nem szavaz Schiffer András többször a Kétfarkú Kutya Pártra (VIDEÓ)

Schiffer András 2018-ban vonult vissza a pártpolitikától, amikor kilépett az LMP-ből, amelynek korábban országgyűlési képviselője és társelnöke is volt. Azóta többször is beszélt arról, hogy leginkább a Kétfarkú Kutya Párttal szimpatizál, de úgy tűnik, ennek is vége.

A Magyar Jelen Nyílt Sisak című műsorában arról beszélt, kiábrándult már a MKKP-ből is, mivel feladták korábbi, humoros politikájukat, és kevésbé vicces dolgok mögé is beálltak, mint például az LMBTQ-ideológia népszerűsítése.

A kutyapártra még egyszer nem, mert ami woke, az már nem vicces”

– mondta, amikor arról beszélt, mely formációra fog legközelebb szavazni.

A teljes műsor itt tekinthető meg:

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner