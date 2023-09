Börgöndi tragédia: hónapok múlva derülhet csak ki, mi vezetett a légikatasztrófához

Persze az sem kizárható – jelentette ki a Mandiner informátora –, hogy

a repülőgépet vezető férfi rosszul lett, nem volt ura a cselekedeteinek, s a társának egyszerűen nem volt elég ideje, hogy korrigálja a hibát.

Ezt is ki fogják vizsgálni – bár nagy kérdés, ez utólag megállapítható lesz-e a holttestekből – továbbá azt is, volt-e esetleg a pilótáknak olyan fizikai, pszichológiai problémájuk, amelyek előidézhették azt, hogy rosszul döntenek. A szakértők persze csavarról csavarra átnézik a roncsokat is, hátha mégis voltak tragédiának műszaki okai. S ezekből a mozaikokból fogják majd összerakni a teljes képet és készítik majd el a jelentésüket.