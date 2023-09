Baj van: többtonnás gyilkosok repesztenek az utakon nap mint nap, és mi mégse teszünk semmit

A felvételt egy normálisan, a belső sávban közlekedő, majd később jobbra kihúzódó autó hátsó fedélzeti kamerája rögzítette: nagy sebességgel halad a Porsche terepjáró, majd jobbról előz a BMW, megpróbál bevágni a másik elé. Autópályás tempónál, ahol másodpercenként több tíz métert halad a jármű.

A terepjárós se szent, jobbra kilegyez az autóval a sofőr, jelezve a szedán BMW-nek: ne is álmodjon arról, hogy őt meg lehet előzni, hiszen Ő VALAKI, hát neki Porsche terepjárója van! BMW-s hősünk erre be is dühödik, és úgy leszorítja a Porschét, hogy az a sáv legszélére szorul, még egy pillanatra az aszfaltot is elhagyja.

Elég csak megnézni cikkünk borítóképét – az elképesztő akció után három autó megy akkora sávban, amekkorában normál menetben csak kettő férhet el. Mindez miért?

Hogy két barom egymás közt lejátssza.

Álljunk meg egy ásónyomnyira!

Már korábban is jeleztem, azzal nincs baj, ha valaki gyorsan akar menni, még azzal sincs, ha versenyezni akar valakivel. De ehhez megvannak a megfelelő keretek, versenynap, pályanap –

tessék szépen kigurulni a sokmilliós autóval a versenypályára!

Itt továbbra is az a legnagyobb aggályom, hogy olyanokat is érintve megy a nagy méregetés, akik amúgy nem csinálnak semmit, csak rosszkor vannak rossz helyen.

Ezért halt meg július elsején szegény biciklis is, akit az Árpád hídon csaptak el.