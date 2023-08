Zacher Gábor: Az atlétikai vb zseniális

„Azt kell mondanom, hogy az atlétikai világbajnokság zseniális. Örömmel jöttünk ki és örömmel vagyunk itt, ezt szerintem minden kollégám nevében mondhatom” – fogalmazott a Heolnak Zacher Gábor toxikológus, a hatvani kórház orvosa, aki a napokban a Nemzeti Atlétikai Központban tartózkodik kollégáival.

Kiderült: bár elsősorban orvosok, ők is izgatottan várják a sportolókat, ha lehetőségünk van rá, maguk is megpróbálnak legalább egy közös fotót készíteni. Arról is beszélt, hogy a mentőknek egyelőre nem volt sok feladatuk, bár az eheti nagy kánikula várhatóan próbára teszi majd az emberek szervezetét.

A mentős-orvos részletezte továbbá, hogy az atlétikai világbajnokság kilenc napja alatt, építéstől a bontásig, összesen több mint ezer mentő lesz a helyszínen, és úgy látja, „a mentés semmilyen csorbát nem szenvedett”.

Az orvos holnap reggel négy órakor már a Hősök terén lesz készenlétben, ugyanis onnan indul a 35 kilométeres gyaloglás hét órakor.

