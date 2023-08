Német lap: Orbán és Erdogan akkor sem riad vissza a konfliktustól, ha az árt a szövetségeseiknek

A Die Welt szerzője szerint Erdogan és Orbán hasonlítanak abban, hogy egyikük sem riad vissza a konfliktustól, ha az az országuk számára valamiféle hasznot jelent. Még akkor sem, ha ezzel saját szövetségeseiknek ártanak. A cikk írója Erdogan vasárnapi budapesti látogatására reagált. Szerinte a török elnök úgy pozícionálja magát, mint aki független a Nyugattól, de ez nem így van, mert az EU-tól és az USA-tól is függ.

Orbán is hisz a Nyugat hanyatlásában, de Krekó Péter, a budapesti Political Capital igazgatója szerint a két ország között az a különbség, hogy míg Törökország fontos világpolitikai szereplő, Magyarország nem az. Ezt bizonyítja a NATO-bővítés blokkolásának az esete is, amikor Törökország elérte, amit akart, Magyarországnak viszont nem sikerült. Hozzátette, a taktikai-geopolitikai és gazdasági összetevők mellett a két politikus között ideológiai kapcsolat is van.

„Magyarországon jelenleg vita folyik a magyar nép eredetéről, kulturális és genetikai örökségéről”. Orbán szereti hangsúlyozni az országa és a török nyelvű országok közötti hasonlóságokat. Politikailag komoly előnyei vannak ennek a megközelítésnek. Öt évvel ezelőtt például Magyarország megfigyelői státuszt kapott a Türk Államok Szervezetében – jelentette ki a szakértő.