Mintegy 12 ezer liter tejet vont vissza az Aldi

Többen is rosszul lettek a piliscsabai Aldiban vásárolt saját márkás, 1,5 százalékos tejtől – írta a Blikk. Volt, aki arról számolt be, hogy kis mennyiség elfogyasztása után is maró érzés jelentkezett a nyelvnél, a nyelőcsőben, és volt, aki tartós hasfájást is tapasztalt.

A portál megkeresésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azt közölte, az Aldi saját hatáskörében kivonta a forgalomból a problémás terméket. A hatóság szerint egy bizonyos gyártási sorozatnál jelentkeztek a problémák

annál az 1 literes, saját márkás terméknél, melynek minőségmegőrzési ideje: 01. 09. 2023. (LOT-száma: L239536).

Az Aldi részletes vizsgálatot indított az ügyben, és a gyártó is vizsgálja, hogy mi okozta a problémát. Az áruházlánc a problémás terméket visszaveszi.