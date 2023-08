„Eddig se voltam elragadtatva Csintalantól. Hol MSZP-s, hol fideszes, mint a tekergőző angolna. Most azonban a Klikk TV Mélyvíz című műsorában elárulta, hogy szellemileg is olyan mélyen van, mint a Mariana-árok feneke, ami ugye a Föld legmélyebb pontja.

Azért ment vissza az MSZP-be, hogy éceszgébere legyen az induló önkormányzati és európai parlamenti kampánynak. Azaz ő akarja megmondani, milyen üzenetekkel lehet felhozni a szocikat. Ez önmagában még nem lenne baj. Eddig sokaknak ez nem sikerült, de legyen. Mutassa meg! Tegyen az asztalra valami eredetit, amire azt mondhatjuk, hogy na, ettől talán lép egyet felfelé a szocialista párt. Erre majd harapnak a párt szavazói. Aztán kiderült, hogy harapni haraphatnak ugyan, de Csintalan tudományával a párt legfeljebb a fűbe harap.

Csintalan piros ászai a következők. Ütni kell Orbánt azért, mert Iványi Gábornak szerinte tartozik 12 milliárd forinttal, mert a parlament megszüntette a szervezet egyházi státuszát, így nem jár neki az állami támogatás. Iványi ennek ellenére úgy tesz, mintha járna, ezért összeadja azokat a pénzeket, amelyeket a régi törvénnyel megkaptak volna, és ezt Orbán tartozásaként tételezi. A nép eddig sem volt vevő rá, de most, hogy Csintalan is ezt a vasat akarja ütni, majd biztosan vevő lesz.

Bravó, Sanyi! Már most látszik, hogy szép munka lesz.

A másik falrengető téma az EU-val kapcsolatos. Bár Csinti nem ápol különösebben jó viszonyt a Böszmével, most mégis úgy fest, mintha kifejezetten a kedvében akarna járni. Fletó is megnyalja ugyanis mind a tíz ujját, ha látja, hogy Csintalan is föderalista Európát akar, a nemzetállamokat pedig betenné a fiókba.

Hát ez a mi éleseszű Csintink mesterterve.”

***