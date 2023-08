„Nem értem miért a nagy felháborodás azért, mert Erdogán testőrei megvertek Magyarországon, Budapesten egy magyar állampolgárt, hiszen erre semmi jogalapjuk nem volt.

Honfitársunk igen szerencsés volt, hiszen hasonló súlyos összecsapásokban részt vettek már a török elnök emberei és kollegáik a rendfenntartó erőknél.

Washingtonban például egy alkalommal több, mint tíz embert juttattak kórházba.

Mondom Bán Tamás, semmi olyat nem tett, amiért büntetni, vagy eljárás alá lehetne vonni, csak pesti szokás szerint »bemutatott« a török elnöknek. Őt ezután a törökök »földre vittek, alá nyúltak és megmogyorózták, leteperték a földre, a fejére-, veséjére-, lapockájára térdeltek«, pedig… le is lőhették volna.

Ahogyan ezt egyik kollegájuk 2016. december 19-én Ankarában az orosz nagykövettel, Andrej Karlov-val tette, aki egy kiállítás megnyitóján éppen beszédet mondott, amikor a tiszt először hátba, majd amikor a földön feküdt, még hármat a mellébe lőtt.

Szóval Bán Tamás örülhet, ha a hatóságok nem indítanak ellene eljárást »mutogatással elkövetett merényletkísérlet« miatt. És abban sem vagyok biztos, hogy azok ellen a TEK-esek ellen nem indul fegyelmi, akik felelőtlenül, különös gondatlanságból kimentették a törökök alól.

Most komolyan. Ha ezért sem rendeli be a török nagykövetet a külügy, akkor jogos a kérdés: a lopáson, a dokumentumok ledarálásán kívül mivel foglalkozik Szijjártó minisztériuma?”

