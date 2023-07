Ha találok ott könyvet, amelyet homoszexuális tartalom miatt befóliáztak...

„Van tőlünk két percre egy könyvesbolt, a Libri-hálózat tagja. Volt ez a probléma, hogy az MCC (így hívják valahogy) megvette, ami miatt sokan felzúdultak. Én előtte is, meg utána is maradtam törzsvásárló, hetente mentem be könyvekért. Nem nagyon érdekelt, hogy egy piaci tranzakció miatt lázadjak fel. Éttermeket sem aszerint válogattam, ruhaboltot sem, hogy ki a tulaj.

Éppen ezért, előre szeretnék szólni, hogy legkésőbb kedden újra megyek, és ha találok ott könyvet, egyet is, amelyet vélt vagy valós homoszexuális tartalom miatt befóliáztak, soha többet nem teszem be a lábam, törzsvásárlói kártyámat visszaadom. Étterembe és ruhaboltba sem megyek be mindenhova. Könyvesbolttal még soha nem voltam így. Kérem előre a Librit, hogy esetleg fontolja meg szerény személyes kérésemet, maradjon a szabad kultúrát szerető hely. Önző kérés tudom, de nekem ez igen fontos (és kényelmes) lenne.”

Nyitókép: Illusztráció / ANP via AFP