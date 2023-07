Áll a bál a roma önkormányzatnál, a testület százmilliókkal tartozik a bíróság szerint

Lakatos állítja, bár a Belügyminisztérium megígérte, hogy legalább az ORÖ fenntartásában működő sziráki és tiszapüspöki iskola után járó állami támogatást átutalja, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárság nem intézkedett annak érdekében, hogy az inkasszóval terhelt számláról az adóhatóság ne emelje le az összeget. Érdemes megjegyezni: jogilag erre aligha van lehetősége.

A belügyi tárca közlése szerint az ORÖ-nak nyújtott „költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzése, az azokról készített beszámolók elfogadása a Belügyminisztérium jogszabályokban rögzített kötelezettsége”. A BM még júniusban pert nyert a Fővárosi Törvényszéken.

Az ítélet arra kötelezi az önkormányzatot, fizessen vissza a Belügyminisztériumnak mint az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogutódjának 527 100 000 forintnyi, még 2016-ban folyósított támogatást,

annak ügyleti és késedelmi kamatait, valamint a perköltséget, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a korábban feljegyzett eljárási illetéket.

A nem jogerős ítélet megállapította: a támogatások elszámolása során az ORÖ olyan súlyos hibákat és hiányosságokat vétett, melyek lehetetlenné tették a támogatások felhasználásának ellenőrzését, ezért a követelés jogszerű. A testület eleve késedelmesen nyújtotta be elszámolásait, azok alkalmatlanok az elszámolási kötelezettség teljesítésére, a támogatási időszakon kívül eső és el nem számolható tételeket – például korábbi támogatás visszafizetése – is tartalmaznak. A bíróság megállapította azt is, hogy a kormány részéről méltányos módon több alkalommal is felhívták az ORÖ-t a hiányosságok pótlására, annak ellenére, hogy egyszeri mulasztása esetén is helye lett volna a teljes támogatási összeg visszakövetelésének.

Mi lesz az iskolákkal?

Megkeresésünkre közölték azt is,

a Belügyminisztérium számos alkalommal egyeztetett az önkormányzattal annak érdekében, hogy az általa fenntartott iskolák hozzájussanak a normatív támogatásokhoz.

A tárca az egyeztetések alkalmával egyértelművé tette: hiába utalja át a köznevelési normatívát, ahhoz az inkasszó miatt nem tudnak hozzájutni. Az egyetlen megoldás az, ha az inkasszó kibocsátójával, vagyis a NAV-val megállapodnak, és így köztartozásmentessé válnak. Csakhogy a BM szerint az ORÖ ettől a lehetőségtől szóban és írásban határozottan elzárkózott.

További adalék, hogy a köznevelési államtitkárság munkatársai július 10-én ismét egyeztettek az ORÖ képviselőivel, a tárca pedig továbbra is vizsgálja az érintett két iskola működőképességéhez szükséges feltételek biztosításának lehetőségeit – tudatták.

A Népszava korábban, még májusban arról cikkezett, hogy a BM összesen közel 540 millió forintot követel, ennek egy részét, 323 milliót immár végrehajtás útján, az adóhatóság közreműködésével próbálja beszedni. Bár azóta bírósági döntés igazolja, az ORÖ vitatja a fizetési kötelezettséget.

Súlyos örökség az elnök elleni vádemelés

A roma önkormányzat az anyagi problémáktól függetlenül sem él meg könnyű éveket. Megírtuk: idén februárban a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség Agócs Jánossal szemben. Az ORÖ elnökét két rendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt állítják bíróság elé.