„Egészen pontosan annyi történt, hogy az úr a közösségi médiában azt írta, hallja, Utah-ba érkezik az elnök, ezért álcaruhát vesz és leporolja a mesterlövészpuskáját. És ezen nincs mit mentegetni, magyarázhatatlanul gáz kijelentések az online térben is. Mindenesetre az FBI a kommentjei miatt a minap házkutatást tartott nála, ahol eddig tisztázatlan körülmények között lövöldözés kezdődött

és megölték az említett urat.

Akkor most jön a lényeg: itthon napi hány alkalommal olvasunk ennél sokkal durvábbakat is, Orbánnal, kormánypártiakkal, ad absurdum nem is politikai szereplőkkel, csak jobbos szimpatizánsokkal kapcsolatban? És egészen pontosan milyen retorzió is éri őket?

Az USA-ban ha ilyet megengedsz magadnak, a minimum az FBI érdeklődése. Akkor vajon hol uralkodik nagyobb szabadság, ami az individuum védelmét illeti? Volt ez a Voltaire, aki azt mondta, ha meg akarod tudni, ki irányít valójában, nézd meg, kit nem lehet kritizálni. A hazai közösségi médiában olyan mérhetetlen, fröcsögő gyűlölet tud időnként tort ülni – még egyszer mondom, nulla következménnyel –, ami láttán nehéz nem arra gondolni, hogy Magyarország a világ legszabadabb országainak egyike.”

Nyitókép: MTI/EPA/DNCC