Vésztartalék

„Hónapok óta olvassuk, hogy küszöbön a harmadik világháború, közeleg a globális összeütközés. Legyünk őszinték, minden váratlan eseményre felszisszenünk, ami az orosz–ukrán összecsapást kimozdítja kényelmi zónánkból. Ennek a zónapozíciónak az volna a lényege, hogy a nukleáris fenyegetettség, a rend felbomlásának bármiféle kísérlete elmélyíti félelmeinket, ha viszont „csak” tízezrével halnak meg katonák és civilek, az pusztán járulékos veszteség. Irakból, Jugoszláviából és máshonnan is naponta érkeztek a halálhírek, mégsem hittük, nem éreztük, hogy természetellenes zónába tévednénk. Hogy miért? Mert erre szoktatott minket a világsajtó. Kényelmi zónánkban tehát hamis biztonságtudat fészkel, és legyünk őszinték, most is nehezen hihető, hogy az emberiség nagy részét érintő, pusztító világégés szélén állnánk.

Mindeközben minden egyes ostoba mondattal, felelőtlen ígérettel közelebb kerülünk ahhoz, amit minden emberi közösség elemi érdeke volna elkerülni.

Ha ugyanis Ukrajna a NATO tagja lesz, felkészülten vagy felkészületlenül, akkor már nemcsak zónák harcáról beszélhetünk. Akkor a hidegháború végén lefektetett katonai egyensúlyhelyzet bomlik fel, hiszen az Oroszország számára legfontosabb biztonsági körülményt zúzzuk szét. Ha Ukrajna valóban belép a katonai szövetségbe, akkor a nyugati világ valóságosan is háborút üzen Moszkvának, mert megsérti az érdekszféráját. Immáron nem fegyverszállítmányokkal, tanácsadókkal segíti, hanem valóságosan is Ukrajnába költözteti csapásmérő erejét. Pontosan az történne, mint amikor a szovjetek rakétákat telepítettek Kubába. Ott és akkor éppúgy a nagy rivális megközelíthetőségéről, fenyegetettségéről szólt a történet, mint most, az orosz–ukrán határon.”

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP