Hé, woke-ista! Biztos, hogy annyira szabad vagy!?

S az igazi „szabadság ünnepéről” a felvonulásról még nem is esett szó. Bevallom, mióta Budapesten élek, a kíváncsiság több alkalommal is kivitt a Pride útvonalára. Érdekelt kik gyűlnek össze: idősek, fiatalok, meleg párok? A felhozatal minden évben vegyes volt, de ami feltűnt, az a sok fiatal szimpatizáns – zömében nem homoszexuálisok –, illetve az, hogy nem kevés idegen szót is hallottam. Még a dragqueenek között is akadtak külföldiek. Ami viszont úgymond „pozitívuma” az itthoni forgatagnak, hogy a szado-mazóba hajló, kutyapórázos, maszkos, valamint bőrhevedert viselő alakok csak elenyésző számban képviseltetik magukat.

Ettől függetlenül továbbra sem értem azokat a szülőket, akik csemetéikkel kivonulnak tátani a szájukat az elfogadásra nevelés jegyében. Itt megint csak a fentieket tudom idézni: mindent a maga idejében és a maga módján kell a gyerekek elé tárni. Egy óvodáskorú porontynál pedig tényleg

ne rögtön azt kelljen már magyarázni, hogy a bácsi miért van még a mamánál is jobban kisminkelve.

Az esemény kapcsán mind a mai napig él bennem annak a távol-keleti eladónak a sommás megjegyzése, akinek a boltját szabályosan kifosztották a felvonulók a kánikulában pár éve. Mikor betértem hozzá, és levette, hogy nem a szivárványbuliból szabadultam, megkérdezte, hogy mi történik épp a főváros utcáin. Elmondtam, hogy Pride-fesztivál zajlik, most ünneplik a nemi kisebbségek közzé tartozók a „másságukat”. Erre a srác rám nézett, és őszintén megkérdezte: „De ezeknek a fele csak buliból van itt, nem!?” Ekkor elgondolkoztam, és azt feleltem, hogy jó a meglátás. Ez jön le az utca emberének.

Egy olyan személy pedig, aki emberekkel foglalkozik, az látja, hogy van, aki valóban azért vesz részt a menetelésben, mert büszkén meg akarja mutatni a világnak, – vélt vagy valós ellenszél ide vagy oda –, hogy fel meri vállalni önmagát. Meg meri mutatni a szüleinek, a fafejű ismerőseinek, hogy ő boldog. Csak közben másokon ugyanakkor van némi kényszer is, hiszen a közösség, ahova tartoznak „valahol elvárja” a jelenlétet ezen a felvonuláson, még akkor is, ha amúgy önszántából nem is menne ki, meg ha árnyékban 30 fok is van. Azonban itt jön be a kérdés, hogy

hol itt a szabadság, hol az egyéni döntés? Hol az önazonosság, mi több a hitelesség?

Kedves woke-ista szószólók! Végül hozzátok kívánok szólni. Nem az a baj, hogy felvonultok, nem az a baj, hogy próbáltok jelet hagyni, vagy az, hogy előbújtok, hanem az, hogy erőszakoskodtok és provokáljátok az öregeket és a fiatalokat egyaránt. Ezek után pedig nem vagyok annyira biztos abban, hogy ti olyan nyitottak, szabadok és boldogok vagytok, mint ahogy azt az a szerencsétlen pad hirdette még fénykorában!

Nyitóképen a 26. Budapest Pride résztvevői vonulnak az Astoriánál. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd