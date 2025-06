„Bármit megtennék ezért” – Szoboszlai elárulta, mi a jelenlegi legnagyobb álma

A magyar válogatott csapatkapitányától azt is megkérdezték, hogyan ment a beilleszkedése annak idején a Salzburg akadémiáján, hiszen amikor oda került 2017-ben, akkor még nem beszélt idegen nyelvet.

Ez a profi futballistává válás egyik legnehezebb része. Elhagyni a családodat, és olyan emberek közé kerülni, akiket nem ismersz, és másik nyelven beszélnek. Meg kell tanulnod németül vagy angolul, és meg kell ismerned a csapatot. Kétszer olyan jól kell játszanod, mint a csapattársaid, mert ha ugyanazon a szinten vagyunk, akkor őket választják, nem téged. Ez óriási lépés volt

– felelte.

Szoboszlai azt is elárulta, a jelenlegi első számú célja az, hogy a magyar válogatottal részt vehessen a jövő évi világbajnokságon. „Magyarország háromszor egymás után ott volt az Európa-bajnokságon, most a következő lépés az, hogy kijussunk a világbajnokságra is. A legnagyobb álmom, hogy kivezessem a csapatot a vébére, bármit megtennék érte” – mondta.