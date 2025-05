Fontosabb, mint a bajnoki cím: Robbie Keane az édesanyját gyászoló ferencvárosi játékosnak üzent

Robbie Keane: Én ezt a fajta futballt szeretem

„Én ezt a fajta futballt szeretem, az igazán intenzívet és magasan letámadásost. Januárban érkeztem a csapathoz, ami sosem egy egyszerű helyzet egy edzőnek, és nyilván néha különböző rendszerekkel kellett operálni, időnként kényszerből is. De ez az a játék, amit elvárok, ez az, amit szeretek játszatni: az ilyen intenzívet, ami gólgazdag mérkőzéshez vezet, de természetesen nagyon fontos az is, hogy emellett ne kapjunk gólt, hiszen ezzel a kerettel, ezzel a játékosállománnyal biztosan meglesznek a gólok. Amikor idejöttem, azt is mondtam, hogy nagyon is szeretnék olyan játékot nyújtani, ami szórakoztatja a közönséget, úgyhogy ebben az évben fókuszálunk a még hátralévő célokra, és jövő évben szeretnénk még intenzívebb, még jobb focit mutatni” – mondta Keane, akinek a szavait a csakfoci.hu idézte.

Szerinte az utolsó fordulóban, a már biztos Konferencia-liga részvevő Győr otthonában kemény meccs vár rájuk, ezt mindannyian tudják, de azzal is tisztában vannak, hogy mi a céljuk, és hogyan szeretnék azt elérni.

„Alapvetően a stábnak a döntése, hogy ki mennyi időre áll rendelkezésünkre, mennyit tud játszani, de úgy gondolom, hogy maximálisan eljött az ideje annak, hogy Keita végigjátsszon egy mérkőzést.

Az édesanyját gyászoló Traorénak meg azt mondtam, hogy szánjon erre annyi időt, amennyi csak szükséges, hiszen a család az első – megkapta tőlem és a klubtól is az engedélyt erre. Természetesen mindannyian vele vagyunk lélekben

– fogalmazott az FTC szakvezetője.

A Ferencváros előnye három pont a második helyezett Puskás Akadémiával szemben egy fordulóval a vége előtt. Előbbi a tavasszal még veretlen ETO FC Győr vendégeként, utóbbi hazai pályán, a DVTK ellen zárja az idényt. A fővárosiaknak már egy pont is elég a címvédéshez.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás