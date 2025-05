„A legnagyobb ajándék!” – megható képpel kürtölte világgá boldogságát a világbajnok (FOTÓ)

Verstappen hivtalosan 2021 óta alkot egy párt a brazil Formula–1-legenda Nelson Piquet lányával, Kellyvel, ami abból a szempontból is pikáns, hogy a holland tulajdonképpen minden téren elődje, az orosz Danyiil Kvjat helyét vette át. Anno az ő ülésébe ült be, amikor a két pilóta helyet cserélt egymással a Toro Rossónál, illetve a Red Bullnál; emellett Kvjat volt Kelly Piquet korábbi partnere is, tőle is született egy lánya, Penelope.

Az újdonsült kispapa most meghatottan köszöntötte a csöppséget, a kis Lilyt:

Isten hozott a világon, édes Lily! A szívünk most teljesebb, mint valaha – te vagy a legnagyobb ajándék! Nagyon szeretünk!”

Fotó: verstappen.com