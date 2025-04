A fogatlan orosz óriáském, akit egész Amerika imád – íme, a hihetetlen sporttörténelmet író Alekszandr Ovecskin!

A jégkorong eleve egy modern gladiátorsportág, a fizikai határok és a teljesítőképesség extrém kitolásával, a keménysége dacára sokszor valószínűtlenül maratoni, fél életeket felölelő pályafutásokkal.

Gretzky 894 gólja előtt előtt például a legendás – jelzésértékkel csak a szerény „Mr. Hockey” becenévvel illetett – Gordie Howe tartotta az NHL gólrekordját 801 találattal, ő a mai napig a liga korrekordere is: 1946 és ’80 között 26 profi idényt húzott le, búcsúmeccsét 52 évesen teljesítette, pályafutása utolsó nyolc évében már saját fiaival, Markkal és Martyval játszott egy csapatban a Hartford Whalersben.

De nyugodtan említhetjük a csehek nemzeti ikonját, Jaromír Jágrt is, aki most, 53 évesen még vígan karistol a bivalyerős cseh élvonalban szülővárosa immáron saját maga tulajdonolta nevelőklubjában, a Rytíri Kladnóban. Teszi mindezt azok után, hogy jóformán mindent megnyert, amit csak lehetett, az NHL-ben Howe mögött a 4. a góllövő-örökranglistán (766), Gretzky mögött pedig második a gólokat és a gólpasszokat összesítő kanadai pontlistán (1921).

Az 53 éves Jaromír Jágr 39 meccset nyomott le idén a cseh Extraligában (Fotó: Facebook/Rytíri Kladno)

Jágr és Ovecskin között egyébként is számos párhuzam fellelhető. Alapvetően mindketten a technikás európai hoki művelői, de kiválóan adaptálták a tengerentúlon jellemző ütközős, fizikai kontaktstílust is. A kettő ötvözetéből pedig megszületik a tökéletes katona: Ovecskin orosz iskolájához adjuk hozzá a kőkemény fizikalitást, és máris azt kapjuk, hogy nemcsak minden idők legeredményesebb góllövőjéről, de a legtöbb ütközést (szám szerint 3 735 db) kiosztó játékosáról is van szó egy személyben. Nehezen volna tehát azzal vádolható, hogy azért jutott el idáig, mert olyan nagyon féltette a testi épségét… Ehhez persze elengedhetetlenek azok a paraméterek, amiket, ahogy a sportági szleng tartja, nem lehet tanítani: a méretek, a masszív testfelépítés és izomzat, valamint a szerencsés, a sérüléseket nagyrészt elkerülő genetika – kiegészítve azzal, hogy mind Jágr, mind Ovecskin bevallottan átlag feletti időt tölt el regenerációval és különböző konditermi alapozásokkal. (Utóbbi egyébként a humorérzéknek sincs híján: midőn egy ízben arról faggatták, mi a titka, a védjegyének számító foghíjas vigyorral közölte:

Egy orosz gép nem romlik el soha!”

Mindez elengedhetetlen egy olyan korban, amikor az NHL-ben már ipari mennyiségű, 82 mérkőzéses alapszakasz van, ami azt jelenti, hogy két-háromnaponta csontzenélnek egymással a csapatok – és akkor a legkeményebb része, a rájátszás sava-borsa még csak eztán kezdődik az arra érdemeseknek.

Alex Ovecskin és az ő utánozhatatlan fizimiskája (Fotó: Nick Wass/AP)

Wayne Gretzky idejében még „csak” 80 meccses volt az alapkör, de egyébként is, annyit változott a játék azóta, hogy kicsit almát a körtével eset áll fenn: objektíven szinte lehetetlen összehasonlítani a két generációs zsenit. Ami nem vitás, hogy mindketten korszakos bálványok, Ovecskin ráadásul egy letűnt kor utolsó mohikánja abban az értelemben, hogy a mai modern sportban, amikor a játékosok úgy cserélgetik a csapatokat (s vica versa), mint más az alsóneműit, ő a teljes, két évtizedet felölelő profi karrierjét ugyanannál a klubnál, a Washington Capitalsnál húzta le, tizenöt éve már a csapat kapitányaként!

Gretzkyhez még egy gondolat erejéig visszakanyarodva: természetszerűleg ő tartja az NHL összesített pontrekordját is, ami viszont jó eséllyel tényleg a befoghatatlan kategória. Dominanciájának szignifikáns mérőszáma ugyanis, hogy 20 éves pályafutása alatt 2 857 kanadai pontot, vagyis gólt (894) és gólpasszt (1 963) gyűjtött összeadva, ez emberi aggyal egy elég nehezen felfogható szám.

Csak hogy kontextusba helyezzük kicsit: az örökranglistán őt követő Jaromír Jágrnek 1 921 egysége van, tehát majdnem ezerrel (!) kevesebb – ez annyit tesz, hogy ha Gretzky életében egyetlenegy nyavalyás gólt sem ütött volna, még akkor is ő lenne a pontkirály 1 963-mal…

A tény, hogy egy ilyen legenda gólrekordját tudta megdönteni Alex Ovecskin (miközben máris megindultak a találgatások, hogy ez most már akkor tényleg megdönthetetlen lesz-e), önmagáért beszél: lehet, hogy a hoki sok helyen rétegsportnak számít, de ez mégis olyan léptékű sporttörténelmi tett, amelyet a világ minden táján joggal csodálnak és ünnepelnek. Az NHL össze is szedte egy videócsokorba a gratulációkat, és hát ezt a társaságot elnézve tényleg – a jó értelemben – a hideg futkározik az ember hátán. Kedvcsináló gyanánt, csak néhány név: Michael Jordan, LeBron James, Simone Biles, Katie Ledecky, Danny DeVito, Sidney Crosby, Roger Federer, vagy az alkalomra külön versikét rittyentő Snoop Dogg…

S ha már gratulációk! Hogy az NHL már hetek óta készül a szenzációs csúcsdöntésre, azt az Ovecskin mezszámából és becenevéből (Gretzky „Great One”-ja után ő lett a „Great Eight) összehozott, „The Gr8t Chase” fantázianévre hallgató gólvisszaszámlálós kampány mellett az is mutatta, hogy az utóbbi bajnokikra – Chicagótól kezdve New Yorkon át – már magát Gretzkyt is elutaztatták, hogy amint megszületik a történelmi 895. találat, a valaha volt legnagyobb játékos személyesen, ott helyben gratulálhasson, s adhassa át a stafétát szimbolikusan is utódjának, az új rekordtartónak. Valami ilyesmiről kéne, hogy szóljon a sport…

S hogy hol lehet a vége az Ovecskin-mágiának? A jó ég tudja – Michael Phelps a felvetés szintjén mindenesetre már az ezres álomhatárral kacérkodik. Természetesen nem ő az egyetlen, szakértők sora kezdett el osztani-szorozni, hogy a 39 éves orosznak lehet-e reális esélye a valószerűtlen mérföldkőre. Ez egyébként leginkább csak tőle függ: hogy meddig tervez az NHL-ben játszani, illetve maholnap 40 évesen mennyit bír a teste a legmagasabb szinten. Abban mindenesetre általános az egyetértés, hogy Ovecskin korát meghazudtoló formában és állapotban teljesít hétről hétre.

Nem valami bohóccsapatban vitézkedik ugyanis, hanem a világ legjobb bajnokságának egyik legerősebb gárdáját, a sokáig ligaelső (cikkünk írása pillanatában éppen második) Washington Capitalst cipeli a vállán folyamatosan, huszonéveseket megszégyenítő produkcióval.

Ne feledjük, egy kilencszeres (!) gólkirályról beszélünk, akinek idén úgy van eddig 42 találata – amivel amúgy 4. a góllövőlistán –, hogy több mint 20 meccs még hátravan az alapszakaszból. Ilyen lépték mellett pedig még 100 gól nem is tűnik olyan elképzelhetetlennek; a kérdés csak, hogy 40 felett vajon bevállal-e még két szezont a darálóban. Az idei Washington játékát elnézve pedig az is benne van a pakliban, hogy a csapat 2018 után megnyerheti fennállása második bajnoki címét: egy Gretzky-rekorddöntés és egy Stanley-kupa – ez lenne az igazi orosz–amerikai álomsztori!

Mindenkit szeret, őt is szereti mindenki

Alekszandr Ovecskin a számokon túl is véghez vitt egy komoly bravúrt: orosz sportolóként is nagyon megszerettette magát a tengerentúli közönséggel, ami finoman szólva sem magától értetődő. Nyilván ő sem tökéletes, de a kétgyermekes családapa összességében az a fajta csapatember, aki kapitányként tűzbe menne a társaiért, emellett kőkemény, mégis sportszerű játékáról ismert. A rekorddöntéséhez is kapcsolódik is egy megsüvegelendő történet. Ovecskin már egy meccsel korábban, Chicagóban is beüthette volna a várva várt 895. találatot, amikor az ellenfél a mérkőzés legvégén, 4–3-as hátrányban a jégkorongban bevett módon lehozta a kapusát, hogy eggyel több mezőnyjátékossal támadjon. Az orosz azonban nem volt hajlandó egy méltatlan üres kapus góllal történelmet írni, így ott maradt a kispadon – helyette végül a húszéves újonc Ryan Leonard mehetett be az utolsó cserére, aki ezzel profi pályafutása első gólját ünnepelhette. Ovecskin emellett a pályán kívül is igazán szerethető személyiség – és nemcsak a védjegyének számító, állandóan „viselt” foghíjas vigyora miatt. Többször kiemelte például, egyformán szereti az amerikaiakat és az oroszokat, mindkét helyen otthon érzi magát, s elítéli a két ország közti feszültségkeltéseket. 2011-ben még egy emlékezetes ESPN-reklámot is leforgatott, amelyben orosz kémet alakított csapat- és honfitársával, Szemjon Varlamovval, kiváló humorérzékről tanúbizonyságot téve; de mindenkit megnevettetett a 2018-as Stanley-kupagyőzelem utáni akciójával is, amikor csapattársaival együtt fényes nappal egy georgetowni szökőkútba vetették magukat a sportvilág legrégebbi trófeájával.

Továbbá számos, főleg rászoruló gyermekeket és a rákkutatást érintő jótékonysági kezdeményezésben vállal szerepet, s a jégkorong mellett maga is doktori tanulmányokat folytat a pedagógiai tudományok terén. Nem mellékes, hogy nagyon szereti a labdarúgást, és hatalmas Liverpool-fanatikus hírében áll, tehát bizonyára ő is örül Szoboszlai Dominikék idei szárnyalásának.

(Nyitókép: NHL.com)