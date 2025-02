Autópályákon dolgozik a korábbi válogatott Fradi-támadó – és már előre leírta a zöld-fehéreket

A plzeni születésű korábbi cseh válogatott támadó, Robert Vágner mindkét együttesben megfordult, a Csakfoci kérdésére el is mondta, mit vár a párharctól.

„Egyik csapat sincs a legjobb formában. A Plzen a tavaszi szezon első fordulójában kikapott az Olomouctól, a Fradi pedig most legutóbb a Puskástól. A nemzetközi porondon azonban mindkét gárda motiváltabbnak tűnik.

Nem tartom szerencsésnek, hogy a magyar bajnoknál ilyen gyakran cserélnek edzőt,

a Plzennél nagyobb az állandóság és talán a bajnokságban is komolyabb vetélytársai vannak, gondolok itt a Spartára vagy a Slaviára. Ezek tükrében a továbbjutásra is esélyesebb a cseh együttes” – jelentette ki a 2001–2002-es szezonban még az újpestieknél is szereplő 50 éves csatár.