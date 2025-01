Péntek esti buli: könnyed ujjgyakorlat a vb-n, férfi kéziseink hengereltek Guinea ellen

A varasdi csarnok vb-programjában a mieink meccse előtt vasárnap esti ellenfelünk, Hollandia győzte le Észak-Macedóniát. A balkáni szurkolók nehezen viselték a vereséget, poharakat, pénzérméket és különféle oda nem illő tárgyakat dobáltak a pályára, emiatt a hollandok a hatvan perc után azonnal be is futottak az öltözőbe. A szervezők elkezdték takarítani a pályát, de a magyar és a guineai csapat csak késve tudta elkezdeni a bemelegítést.

A magyar csapatban ezúttal Lékai Máté és Bóka Bendegúz kapott pihenőt, de a mieink nélkülük is érvényesíteni akarták a papírformát.

Chema Rodríguez együttese az első vb-meccsén 27–27-es döntetlent játszott Észak-Macedóniával, így az afrikaiak ellen az első győzelemért léptünk pályára. Rutinos hálóőrünk, Mikler Roland a 250. alkalommal állt a magyar kapuban!

A magyar csapat szekerét Szita Zoltán lökte be a vb-újonc ellen, a Wisla Plock átövője lőtte a mieink első két gólját. Kisebb fejsérülés miatt már a 3. percben ápolni kellett az afrikai csapat játékosát, Doiselt, akit aztán be is kísértek az öltözőbe. A francia élvonalbeli Tremblay-ben szereplő guineai kapus, Rubens Pierre bemutatott néhány védést az első percekben, de szerencsére nem kapta el a fonalat,

a 10. percben már 6–1-re vezettünk. Időt is kellett kérnie az ellenfél szövetségi kapitányának.

Egy pillanat alatt felpörgött a tempó, de a hátrányukon csak minimálisan tudtak faragni a guineaiak. Szita a folytatásban sem adta alább, remek lövőszázalékkal hangolt a vasárnapi, hollandok elleni csoportrangadóra. Az első negyedórában összehozott egy 5/5 mutatót – a magyar csapat góljainak a felét ő szerezte. Közben Imre Bence bokáját is ápolni kellett, de bíztunk a visszatérésében, nagy szüksége van a vb-n a csapatnak a biztos kezű szélsőre!

A kiváló atlétákból álló guineaiak építettek a fizikai erejükre, dinamikájukra és a gyorsaságukra is, technikailag (10 technikai hiba szűk félóra alatt) és taktikailag azonban nem vehették fel a kesztyűt Hanuszékkal, így szép fokozatosan nőtt az előnyünk, a félidő hajrája előtt már hétgólos előnyben játszhattunk (16–9). Erre pakolt még rá Imre egy értékesített hetest, Ligetvári pedig egy saját térfélről bevitt találatot, a szünetre már tizenegy gólos volt a különbség!