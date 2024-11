Nagyon ráijesztett rajongóira Mike Tyson

Nyitókép: Alberto Gandolfo/NurPhoto via AFP

Közeleg a nagy meccs időpontja, november 15-én a Dallas Cowboys otthonában, a 80 ezres AT&T Stadionban küzd meg Mike Tyson a youtuberből lett bokszoló Jake Paullal. Ahogy az egy ilyen nagy összecsapás előtt lenni szokott, az ellenfelek nemcsak a felkészüléssel, hanem egymással is foglalkoznak. Az 58 éves egykori nehézsúlyú világbajnok tesz arról, hogy róla szóljanak a hírek. A mérkőzést a Netflix fogja közvetíteni, s a streaming-szolgáltató komoly felvezetőt is készített, ebből pedig már előzetesek is bemutatott, az egyikben furcsa dolgot mondott Tyson – írja az Origo.

„Nem teszek semmit, ha nem kockáztatok. Mint például most, hogy meg akarok küzdeni ezzel a köcs...ggel. Ez nagyon nagy dolog, ha nyerek, halhatatlan leszek.

Ha rosszul csinálom, nem egy kórházi ágyban akarok meghalni, hanem a ringben”

– mondta Tyson. Aggodalmat váltottak ki ezek a szavak az amerikai veterán ökölvívó rajongóinak a körében, a kommentek alapján sokakat nagyon megijesztett.