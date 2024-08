Mike Tyson provokálta youtuber ellenfelét a sajtótájékoztatón (videó)

November 15-én száll ringbe Mike Tyson és Jake Paul. Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón egymást kóstolgatta a két bokszoló – írja a TMZ.

Meglepő módon a hergelést Tyson kezdte a youtuberből sportolóvá vált Paul ellen, akit többször megütött, miközben nevetett.

Mike Tyson just put hands on Jake Paul 😯 pic.twitter.com/4ZEeViE8WA — Happy Punch (@HappyPunch) August 18, 2024

Mike Tyson vidámnak látszott, az egész szóváltásuk alatt látszólag nem sok rosszindulat volt itt, azonban Jake Paul nem tűnt túl boldognak, hogy a bajnok bohóckodik vele a kamerák előtt.

A színészként és „nagyszájú” bloggerként elhíresült Jake Paul arra számít, hogy 40 millió dollárt fog keresni azzal a bokszmeccsel, amelyet november közepén vív a nehézsúly exvilágbajnokával, Mike Tysonnal.

A két amerikai összecsapását július 20-ra tervezték, de Tyson egyik repülőútján rosszul lett, így a ringcsatát november 15-re halasztották. A nyolc, egyenként kétperces menetre tervezett mérkőzés színhelye a Dallas Cowboys amerikaifutball-csapat stadionja lesz a texasi Arlingtonban.

Az új dátumot is népszerűsítő New York-i sajtótájékoztatón, ahol a felek kisebb lökdösődést is „beiktattak” a színpadon, Pault füttyszóval, Tysont viszont ujjongva fogadták a nézők. A médiaesemény után a bokszkarrierjét is rendre harsány körítéssel építő, 27 éves Jack Paul úgy fogalmazott: „Azért vagyok itt, hogy 40 millió dollárt keressek, és kiejtsek egy legendát, semmi más nem érdekel. Azt akarta, hogy a viadal hivatalos legyen, és hogy tényleg fenékbe rúgjam...”

Az 58 esztendős Tyson, aki fénykorában legyőzhetetlen volt, s a nehézsúly vitathatatlan világbajnoka lett,

vagyis minden jelentős szervezet övét birtokolta, karrierje alatt 50 győzelmet aratott (44-et kiütéssel) és 6 vereséget szenvedett. A szorítóban 1987 és 1990 között uralkodó Tyson 2005-ben visszavonult, majd 2020-ban visszatért egy bemutató mérkőzésre, amelyet a honfitárs, szintén korábbi világbajnok Roy Jonesszal vívott és amely döntetlenre végződött. Paul, aki 2020 januárja óta lép fel a profi ringben, kilenc győzelmet számlál, hatszor nyert KO-val, s egyszer kapott ki.

(MTI, Index)