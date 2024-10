A felcsúti edző már több mint futball-magyar!

Nyitókép: Puskasakademia.hu

A felvidéki származású Hornyák Zsolt magyar állampolgár lett. A Puskás Akadémia labdarúgócsapatának vezetőedzőjének ünnepélyes állampolgári eskü-, illetve fogadalomtételére október 3-án került sor a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontjában. Az Eskütételi Iroda közreműködésében szervezett ceremónián először Felcsút polgármestere, Mészáros László köszöntötte Hornyák mestert, akinek Balogh-Madár Emese miniszteri biztos vezényelte le az állampolgársági eskütételi szertartást, s a szakember ezután átvette a honosítási okiratot. Hornyák még a néhai Csehszlovákiában született.

„Magyar faluban nőttem fel, magyar az anyanyelvem, szlovákul csak később tanultam meg,

amikor a bátyám karrierje miatt Pozsonyba költöztünk a családdal. Köbölkúti kis srácként jutottam el idáig, és erre rendkívül büszke vagyok. Az utca végén laktunk, ahogy mondani szokták, a kertek alatt. Szőlős dombok és erdős részek között, számomra nem létezett szebb táj ennél. Zajlott az élet mifelénk, nyáron fociztunk, télen korcsolyáztunk. A kertünk végében fából fabrikáltunk kapukat, testvéremmel, Gáborral sokszor sötétedés után is rúgtuk a labdát. Edzőként hosszú utat tettem meg idáig, Örményországon, Vlagyivosztokon, Máltán és Csehországon keresztül vezetett az utam Magyarországra, az égiek a jelek szerint így akarták” – mondta a Nemzeti Sportnak Hornyák Zsolt az állampolgársági eskü letétele után.

Az NB I-ben a felvidéki szakember ül a legrégebben a kispadon egyhuzamban, már hat éve. De őt az érdekli inkább, hogy minden évben fejlődjenek. Úgy érzi, az idén is sikerült előrelépniük, gyorsabbak lettek, határozottabban játszanak, és ezt bizonyították a Fiorentina ellen is. A nyáron Puskás a Konferencia-liga play-off körében méltó ellenfele volt az olasz sztárcsapatnak, amely csak 11-esekkel tudta kiverni magyar ellenfelét. A felcsúti visszavágón egyértelműen jobb volt a Hornyák csapata, több nagy helyzete volt, csak épp a szerencse nem volt velük.

„Szereztem már ezüstérmet és bronzérmet is a csapattal, idén is megcélozzuk a csúcsot, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. De a nevelést sosem tévesztem szem elől, fontos, hogy fiatalokat is adjunk a magyar labdarúgás számára. Dobogó és nevelés – ez a két fő célunk” – nyilatkozta Hornyák,

aki azt is elárulta, az eskütételnél jobban izgult, mint a Fiorentina elleni mérkőzés előtt.

A PAFC vezetőedzője labdarúgóként több helyen is megfordult, játszott a Slovan Bratislavában, majd Kassán, aztán az Inter Bratislavában és a Dinamo Moszkvában is. Játékosként ötször nyert szlovák bajnokságot, négyszer Szlovák Kupát, egyszer csehszlovák bajnoki címet. A korábbi védő háromszor lépett pályára a szlovák válogatottban.