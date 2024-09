Szoboszlai Kerkezék legyőzését követően: Tettünk egy lépést előre

A riporter megkérdezte a szintén otthon játszott, és csúfos vereséggel végződött múlt heti Nottingham Forest elleni bajnoki meccsről, és a Bajnokok Ligájában az AC Milan otthonában aratott 3-1-es diadalról is.

„Próbáltunk reagálni a héten a Nottingham Forest elleni vereségre, és a Milan-meccset elfelejtve, de a tanulságokat leszűrve igyekeztünk ma olyasmit csinálni, ami segít a szurkolóknak és nekünk is elfelejteni azt a kisiklást. Úgy gondolom, kedden és most is tettünk egy lépést előre. Megyünk tovább, szerdán már kupameccs vár ránk” – válaszolt a Liverpool magyar klasszisa.