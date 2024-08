Nem sikerült a Paksnak, ami sikerülhet a Fradinak és a Puskásnak

Nyitókép: Paksi FC hivatalos oldala

Este 19 órától találkozott a Paks a cseh Mlada Boleslavval a Konferencia-liga play-off körének második felvonásán. Az első körben Böde Dániel kiváló teljesítményének köszönhetően a tolnai együttes 2-2-es döntetlent ért el idegenben, így bizakodva várhatja a visszavágót.

Ahogy arról beszámoltunk, az első mérkőzést követően eltelt két hétben több olyan esemény is történt a két csapat életében, amely befolyásolhatja a továbbjutás, és így a főtáblára kerülés eredményét. Kezdjük azzal, hogy a Paksból Vas Gábor meghívót kapott a felnőtt labdarúgó-válogatottba, a keretből most kimaradó kulcsember, Szappanos Péter pedig időközben elhagyta az együttest és Szaúd-Arábiába szerződött. Csehországban a 20 esztendős Simon Barnabás állt a kapuban, aki most is megkapta a lehetőséget, annak ellenére, hogy a Paks szeződtette a 33 éves Kovácsik Ádámot. A Boleslavnál is történtek változások a párharc első felvonását követően. A cseh klub a két meccs között edzőt cserélt, David Holoubek közös megegyezéssel távozott a posztjáról, helyét a svéd Andreas Brännström vette át. Mivel mindkét csapat elhalasztotta a hétvégi bajnokiját, semmilyen információja nincs Bognár Györgyéknek arról, mire készül a csehek új trénere.

A mérkőzés előtt érdemes megemlíteni a hiányzókat is, a Paks nem számíthat eltiltás miatt Windecker Józsefre és Lenzsér Bencére a csütörtök esti összecsapáson. Az előző körben a Paks ugyancsak 2-2-t ért el idegenben, ám akkor hazai pályán egy 3-0-val lepte meg a Mornart. A Mlada Boleslav ellen a papírforma és a fogadóirodák szerint is igazi ki-ki mérkőzés várható.

A Paks ugyan már azzal is, hogy a selejtező negyedik körébe, a rájátszásba jutott, történelmet írt, de innen már csak egy győzelem, és a főtábla következik.

A tét tehát óriási, ami természetesen hatalmas érdeklődést hozott magával a találkozó iránt, amelyre minden jegy elkelt, így a jó hangulat garantált. A mérkőzést eredetileg spanyol játékvezetői hatos irányította volna Guillermo Cuadra Fernández vezetésével, de az UEFA hivatalos honlapján a mérkőzés előtt új nevek tűntek fel – vette észre a Sportal.