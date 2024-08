Késői hajrá, női kenupárosunk közel volt a nagy sikerhez, így is történelmet írt

Nyitókép: Mediaworks/Csudai Sándor

Már a döntőbe jutással is nagy tettet hajtott végre új női párosunk. Tokióban az ötödik helyen zárt a világversenyeken rendre érmes Takács Kincső és Balla Virág - ez is volt az egység hattyúdala nemzetközi színtéren. Főképp, hogy a hazai válogatón utána legyőzte a Baragato Giada, Nagy Bianka kettős, amely aztán szép eredményeket ért el, kvótát is szerzett Magyarországnak, majd idén már külön utakon indultak el a lányok. Az első válogatón Bragato nyert új párjával, de fordult a kocka a másodikra, és Nagy Biankáék kerültek be az olimpiai csapatba – a legfiatalabbal, a 19 éves szegedi reménységgel, Kiss Ágnessel.

Párizsban jól vették az akadályokat, s a péntek délelőtti elődöntőben a két öttagú mezőnyből 4-4 jutott a fináléba. A magyar lányok nem bízták a véletlenre, másodikok lettek a második futamban a végső sikerre is esélyes kanadaiak mögött 17 századmásodperccel, 11-gyel megelőzve a szintén a legjobbak közé tartozó ukránokat.

A döntőben a hatos pályán szerepelt Nagy Bianka és Kiss Ágnes, a szám júniusban Európa-bajnoki címet szerző magyar párosa. Ez persze itt nem számított. Brutálisan bekezdett a mezőny, kiváltképp a kínaiak és a spanyolok, a mieink nem voltak az első öt között. A táv második felén váltottak a lányok, nőtt a csapásszám, szemmel láthatóan gyorsultak, s bár

nem volt valós esélyük utolérni, felzárkóztak egy hajón belülre a harmadik kanadaiakra: a női kenu szakág eddigi legjobb olimpiai eredményét produkálva a negyedik helyen végzett Nagy Bianka és Kiss Ágnes a párizsi játékokon!

Az aranyérmet Kína szerezte meg, az ezüstérmes Ukrajna lett.