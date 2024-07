Új stadiont akar Győrben az ETO tulajdonosa

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Kilenc év után ismét első osztályú bajnoki mérkőzésen szurkolhatnak kedvenc futballcsapatuknak a győriek. Az ETO FC Győr a Nyíregyháza mögött a második helyen végezett az NB II-ben. A zöld-fehérek a nyáron komoly erősítésbe kezdtek, hogy bennmaradjanak az OTP Bank Ligában. Ám nemcsak a játékoskeret szorul átalakításra, hanem sok minden más is, ezekről is beszélt Világi Oszkár, az ETO tulajdonosa az Indexnek.

Ahogy a gazdasági életben a vállalatok, úgy a futballklub is készítenek üzleti terveket, amelyek a főbb célkitűzések lesznek a következő esztendőkben. Az újonc számára persze most az NB I-es tagság megőrzése lesz a legfontosabb. De a szakmai célokon túl vannak mások is, amelyek prioritást élveznek az egyesületnél. Az egyik ilyen például a több mint tizenöt éve épült ETO Park, amely helyett egy megújult stadiont szeretnének Győrben.

„Ennek a tulajdonjogai jelenleg az államnál vannak, de a következő lépésnek a felújításnak kell lennie. Ennek két oldala van:

az elmúlt kilenc évben nem voltak komoly befektetések, emiatt a stadion állapota leépült.

A másik fontos dolog, hogy amikor épült a létesítmény, akkor nem voltak a napjainkban tapasztalható üzleti szempontok” – mondta Világi Oszkár, aki a dunaszerdahelyi labdarúgóklub, a DAC tulajdonosa is.

Az ETO Park jelenleg 15 600 főt képes befogadni, és 2008-ban nyitotta meg a kapuit, lassan már húsz éve. Az NB II-ben csak az egyik oldali lelátót használhatták biztonsági okokból a szurkolók. Bár a laikusok számára az ETO Park akár impozáns is lehet, a modern üzleti szemlélet egyszerűen megkövetel jobb minőségű skyboxokat, maximális helykihasználtságot és magasabb színvonalú szolgáltatásokat a nézőknek. A tulajdonos szerint a szponzorok számára is elengedhetetlen ezeknek a fejlesztése.

„Ha valaki eljön a családjával a stadionunkba, jól akarja magát érezni. Úgy kell éreznie magát, hogy minden működik normális színvonalon, és ez jelenleg hiányzik”

– állította Világi. A győri klub bízik abban, hogy ebben partner lesz az állam is. Arra azonban nem tért ki pontosan a vezető, hogy mikorra szeretnének új arénát az ETO-nak.