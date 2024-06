Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

„Lejátszotta második csoportmeccsét is a magyar labdarúgó-válogatott a németországi Európa-bajnokságon. Marco Rossi csapata sokkal szervezettebben és kevesebb hibával futballozott, mint tette azt pár nappal korábban Svájc ellen. Ezúttal azonban Németország volt az ellenfél.

Aki időben érkezett a stuttgarti stadionba, vagy jó ütemben foglalta el a helyét kedvenc foteljában a tévékészülék előtt, az nem maradt le a létszámolvasásról: három Bayern-játékos. Jelen. Hárman a bajnok és kupagyőztes Leverkusenből. Jelen. Bajnokok Ligája-győztesek és spanyol topcsapatok futballistái. Jelen. Londoni sztárcsapat. Jelen. A helyi sikercsapatból van itt valaki? Jelen. Összesen 489 mérkőzés a lábakban, vagyis 44,5 találkozó az idei szezonban átlagban a legmagasabb szinten.

(...) Legyünk büszkék arra, hogy hosszú évtizedek és a megszámlálhatatlan harmadik és negyedik hely után csoportelsőként jutottunk el egy nagy tornára. Sorozatban harmadszor. Lássuk az utat, az eredményeinket, a lehetőségeinket és az elérhető céljainkat tisztán. Az, hogy ennyire fáj egy Németország és egy Svájc elleni vereség, és magunkat ezen csapatok elé, esetleg mellé raktuk képzeletünkben a továbbjutást illetően, azt jelenti, hogy olyan sikereket értünk el a közelmúltban, amelyek erre a szintre is engedték elkalandozni a gondolatokat.

Örüljünk, hogy ilyen gondolataink lehetnek egyáltalán, örüljünk, hogy vannak most már újra magyar példaképek,

legyünk boldogok és izgatottak, hogy újra és újra jegyet válthatunk nemzeti csapatunk mérkőzéseire valamely nagy tornán. Mindeközben pedig fogadjuk el, hogy akár Skóciától is kikaphatunk. Ha mindent megteszünk, ha mindent beleadunk, akkor is. Van egy jó csapatunk, van egy kiváló stratégánk. Ez is sokkal több, mint ami hiányzik!”

***