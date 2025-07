Csányi Sándor: Több mint harmincezer nevet vizsgáltunk korábban számítógépes algoritmus segítségével

Az interjúban szóba került, mire a legbüszkébb a sportvezető a szervezet élén töltött időszaka alatt elért eredmények közül.

„Nagy utat járt be a magyar futball 2010 óta, az infrastruktúra terén és gazdaságilag is fejlődött a sportág, háromszor vett részt az Európa-bajnokságon a férfi A-válogatott, felépült a Puskás Aréna, számos szép stadion, de én nemcsak ezt nézem, hanem például azt is, hogy miként használtuk fel a hozzánk érkező hazai és nemzetközi támogatásokat: amikor azt látom, hogy

százezres számban fociznak gyerekek szerte az országban vagy éppen a külföldi sztárcsapatok mellett a magyar válogatott mezét is sokszor látni a drukkereken,

akkor azt gondolom, hogy nem dolgoztunk hiába – és ezért is kell folytatnunk a munkát” – hangsúlyozta Csányi Sándor.