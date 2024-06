Itt a válasz: a mostani vagy a 2016-os Eb-csapat a jobb? (VIDEÓ!)

Nyitókép: A franciaországi Eb-n is tudta, merre van a helyes irány Fotó: MTI/Illyés Tibor

A csatárból lett kiváló hátvéd az m4Sportnak adott interjúban kezdésként elmondta,

„pályafutásom legszebb pillanatait abban a két-háromhetes időszakban éltem át, amíg a 2016-os Eb, illetve a felkészülés tartott. Azért a négy mérkőzésért és azokért a napokért megérte minden egyes verejték!”

Juhász Roland azt is elárulta: a kedvező fordulatot a 2014-es októberi Eb-selejtező jelentette, amelyen Bukarestben 1-1-es döntetlent értünk el az örök rivális Románia ellen (ez volt Dárdai Pál debütáló mérkőzése az A-válogatott kispadján).

„Ott átbillent valami, és emiatt sikerült 1-0-ra győznünk Feröeren is egy nagyon kemény, brusztos meccsen. Ekkor éreztem, hogy egyre jobban kezd összekovácsolódni a csapat emberileg is, és a stábbal együtt egy nagyon jó közösség alakult ki. Ugyanazt éreztem, mint a mai srácok: hatalmas vággyal és szeretettel mentünk a válogatotthoz”.

Nem hagyta magát legyűrni! Fotó: MTI/Kovács Tamás

S ha már a jelenlegi nemzeti csapatot említette Juhász Roland – kihagyhatatlan az összehasonlítás: miben más a mai együttes, mint a nyolc-kilenc évvel ezelőtti? A 95-szörös válogatott klasszis szerint „nagyon fontos, hogy úgymond fel lett építve ez a csapat. A szakmai stáb kitalált egy játékrendszert, Marco Rossi mindehhez megtalálta a megfelelő személyeket, kialakították a védekezést. Fontos tényező, hogy a játékosok is nagyon ragaszkodnak a kapitányhoz, másrészt a keret egy része komoly bajnokságokban futballozik, és nekünk is van már világsztárunk. Ami a párhuzamot illeti: a csapategység mindkét válogatott esetében rendkívül erős és meghatározó, de a jelenlegi gárda azért előrébb tart. Jó arról beszélni az Eb előtt, hogy most már nem csak hogy kijutottunk, hanem komoly a várakozás is azzal kapcsolatban, hogy ennek a csapatnak igenis tovább kell jutnia a csoportjából! A játékosok is nyíltan beszélnek erről, és én is azt várom: egy nagyon komoly eredmény fut majd ki ebből az egészből!”

Juhász Roland hozzátette: mindehhez a játékosok önbizalma megvan, és egy jó szövetségi kapitány irányítja a válogatottat. „Számomra nagyon szimpatikus, hogy Rossi letette a voksát egy mag mellett, nagyon fontos láncszemek vannak a csapatban, és még egyszer hangsúlyozom:

végre nem csak arról beszélünk, hogy kijutottunk egy Eb-re, hanem hogy ebből az egészből egy nagyon komoly eredmény is kifuthat

, hiszen ez a csapat bárkivel felveszi a versenyt másrészt egyre kisebb a különbség az együttesek között!”

