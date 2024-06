Gazdag Dániel: Mindegy, hogyan, de nyernünk kell vasárnap!

Nyitókép: Kiss B. László/Mandiner

Marco Rossi egyenes, őszinte ember, és ez olykor nem is mindenkinek tetszik, de talán ezért is érdemel nagy tiszteletet a magyar labdarúgó-válogatottnál elért eredményei mellett. Az olasz szakember a nemzeti csapat egyik tagját, Gazdag Dánielt is bírálta a közelmúltban a klubteljesítményével nem összhangban lévő válogatottbeli teljesítménye miatt. És e tekintetben nem is nagyon lehet vitatkozni a mesterrel. A középpályás a csapatában, az amerikai Philadelphia Unionban sokkal eredményesebb és hasznosabb futballt produkál, mint a válogatottban. A nemzeti csapatban eddig 26 meccsen négyszer talált a kapuba, de persze nemcsak ebben mérik a teljesítményét. A Budapest Honvédtól 2021-ben az Egyesült Államokba szerződött focistának azért mindig meg kell küzdenie az ingázás okozta időeltolódással.

„Amerika nem a szomszédban van, az utazások és a hat óra időeltolódás sem optimális, ugyanakkor ez nem lehet kifogás nekem.

Én is éreztem, hogy jobb teljesítményre is képes vagyok, mint amit a válogatottban mutattam mostanában.

Próbáltam megfejteni ennek az okait egyedül, s kértem az edző segítségét is, s a kapitány elmondta az ezzel kapcsolatos meglátásait. Ezek után én csak annyit tudok mondani, hogy a lehető legtöbbet megteszem, bármennyi lehetőséget is kapok a válogatottban” – nyilatkozta Gazdag Dániel, aki a három évvel ezelőtti Európa-bajnokságról sérülés miatt lemaradt. Ezen a németországi Eb-n a Svájc elleni mérkőzésen még nem játszott, Németország ellen viszont már becserélte őt Rossi, aki tehát bízik benne. A támadó középpályás természetesen nagyon örült ennek, de ahogyan mindenkit a válogatottban, őt is csalódottá tette a két vereség.