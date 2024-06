Dárdai Márton tudta, hogy egyszer választania kell majd Németország és Magyarország között

Cikkünk Frissül!

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtöki, németországi sajtótájékoztatóján a nemzeti együttes mezében az első tétmeccsére készülő Dárdai Márton és a harmadik Eb-jére készülő Fiola Attila válaszolt az újságírók kérdéseire. Fiola Attila először a svájci válogatottról beszélt: „Nagyon egységes csapat, nagy része a keretnek topligákban játszik. Hét évvel ezelőtt vb-selejtezőn oda-vissza megvertek minket. Azóta ők is, mi is sokat változtunk, de nagyon kemény mérkőzésre számítunk. Kielemeztük az ellenfelet, de természetesen mi kizárólag a saját játékunkra szeretnénk koncentrálni.”.

A harmadik Eb-jére készülő Fiola Attila elmondta, hogy nem feltétlenül a baloldalon fog játszani, de amennyiben alkalma lesz erre, mindenképpen megpróbál olyan gólt szerezni mint az előző Európa-bajnokságon a franciák ellen.

Fiola Attila szerint a 2021-es Eb-n nyújtott teljesítményt azzal tudják überelni, hogyha sikerül továbbjutniuk a csoportból. Úgy véli Németország kiemelkedik, a másik három válogatott pedig közel azonos szintet képvisel. Szerinte amennyiben meglesz a továbjutás, mindannyian elégedettek lesznek, de azért szeretnének komolyabb célokat is kitűzni.

Kiemelte, hogy jelen pillanatban kizárólag a szombati a svájci válogatott elleni mérkőzésre összpontosít a csapat, hiszen meccsről-meccsre szeretnének haladni.

„A hétvégén szeretnénk egy szép eredményt elérni, ezzel jól indítani az Európa-bajnokságot, és aztán majd meglátjuk, meddig juthatunk!”

– fogalmazott.

A jelenlegi válogatottat pedig így jellemezte: „Ilyen erős csapategység talán még nem volt. Nagyon egyben van a közösség, ez az ereje a mostani válogatottnak, amely Marco Rossi vezetésével kialakult Nyilván most is vannak egyéniségek, ahogy korábban is, de tényleg egymásért küzdünk, csúszunk-mászunk a pályán, talán ebben lépett még inkább előre a csapat a korábbiakhoz képest”.

Sérüléseivel kapcsolatban elmonda, hogy az elmúlt egy évben háromszor is műtötték, összesen pedig már hétszer. Tavaly volt egy térdsérülése, amit félrekezeltek, aztán

Litvániában elszakadt a bokája a 17. percben, úgy játszotta végig a meccset,

majd újra meg kellett operálni a térdét, májusban pedig eltört a kulcscsontja.