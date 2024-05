Utoljára Puskás Ferenc volt képes hasonló bravúrra!

Nyitókép: A Konferencialiga döntőjébe jutó Fiorentina egyszer sem győzte le a Fradit Fotó: MTI/Vasvári Tamás

***

Kialakult mindhárom nemzetközi labdarúgókupa fináléjának párosítása. A Bajnokok Ligájában a spanyol Real Madrid a német Borussia Dortmunddal találkozik, az Európa Ligában az olasz Atalanta az immár 49 tétmérkőzés óta veretlen (és ezzel a portugál Benfica világcsúcsát túlszárnyaló) német Bayer Leverkusennel csap össze, míg a Európa-konferencialigában az olasz Fiorentina és a görög Olympiakosz Pireusz találkozik egymással.

A három finálé párosítása több pikáns elemet is tartalmaz:

tovább folytatódik-e a Real Madrid szerencsesorozata – ugyanez vonatkozik a Leverkusenre az EL-ben (Xabi Alonso együttese ebben az idényben immár tizennégyszer szerzett gólt a hosszabbításban), az Ekl-döntő párosítása pedig azért is különleges, mert a Ferencváros (miután a magyar bajnok a feröeri Klaksvík ellen már a BL-selejtező első fordulójában kizúgott a legrangosabb kupából) két korábbi ellenfele csap össze egymással, megjegyzendő: a Fradi az olasz topcsapattal szemben veretlen maradt (2-2; 1-1) és a pireusziak is csak két minimális győzelemmel (1-0; 1-0) jutottak tovább.

További magyar vonatkozás:

görög klub utoljára 1971-ben jutott el valamelyik nemzetközi kupa döntőjébe (a Puskás Ferenc irányította Panathinaikosz a Bajnokcsapatok Európa Kupája fináléjában – óriási meglepetésre – 2-0-ra legyőzte a Johan Cruyff által irányított Ajax Amsterdamot),

valamint beigazolódni látszik a Ferencváros vezérigazgatója, Orosz Pál állítása is, miszerint a Fradi a közép-európai régió élvonalához tartozik.

Ezzel kapcsolatban a sportvezető a közelmúltban a következőket nyilatkozta:

– Lehet szapulni minket, hogy idén csupán az Európa-konferencialiga csoportkörébe jutottunk be, de nézzük már meg, ott is kik voltak az ellenfeleink?!

Egyszer sem kaptunk ki, a Fiorentina otthonában kiválóan játszottunk, az olaszok csupán az utolsó előtti pillanatban egyenlítettek, a Genk sem tudott legyőzni bennünket. Aztán megkaptuk, hogy nem lehetett legyőzni ezt az Olympiakoszt?! Hát most a görög csapat és a Fiorentina is döntős a Konferencia-ligában.

Ezek a mérkőzések sok erőt vettek ki belőlünk, kemény erőpróbák voltak, olyanok, amelyek bizonyos esetekben el is viszik a fókuszt. Ezzel együtt Közép-Európában már egyértelműen az élvonalhoz tartozunk. Megvertük a Ludogorecet, a Slovant, a Dinamo Zagrebet is, hogy a Monacót, a Trabzonsport és a többi csapatot ne is említsem… Ezen a téren is mindenféleképpen szintet léptünk. De itt nem szeretnénk megállni...