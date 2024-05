Megvan a lebohócozott hokikapitány utódja, egy magyar edző

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Történelmi eredményt ért el a magyar férfi jégkorong-válogatott a bolzanói divízió 1/A világbajnokságon, hiszen először fordult elő, hogy kiesés után a következő évben azonnal ki tudta harcolni a visszajutást az elitbe. A mieink kedden az MVM Dome-ban fogadták barátságos mérkőzésen a vb-címvédő Kanadát, amely NHL-es sztárokkal lépett jégre nálunk és győzött magabiztosan 4–0-ra. Ez volt a lebohócozott szövetségi kapitányunk, Don MacAdam utolsó meccse a magyar kispadon.

Such György, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke az M1-nek elárulta, hogy

ők már tudják, ki lesz a férfiválogatott új kapitánya, s hamarosan be is jelentik MacAdam utódját.

A sportvezető a csapat körül tapasztalt feszültségekről is beszélt. Mint köztudott, a magyar válogatott két győzelemmel kezdte az olaszországi tornát, majd váratlanul 2–1-re kikapott az addig pont nélküli Romániától. Ezt követően a csatár Galló Vilmos élő televíziós interjúban bohócnak nevezte Don MacAdamet, akit élesen kritizált is. Több más játékos is jelezte, hogy nem optimális az öltözői légkör a válogatottnál. A történtek után az MJSZ profi sportemberhez méltatlannak nevezte Galló megnyilvánulását, a játékos pedig nyilvánosan bocsánatot kért a történtekért. Erdély Csanád csapatkapitány jelezte, hogy az esetet megbeszélték, az ügyet lezárták, és a válogatott ugyanolyan egységes, mint korábban volt. És aztán ezt be is bizonyították a fiúk, mert ezután az olaszokat és a szlovénokat is legyőzték, így visszajutottak a legjobbak közé.

„A románok elleni meccs után beütött a krach, de az edzői stáb és a játékosok dicséretére legyen mondva, a lelki erejüknek és a hozzáállásuknak köszönhetően ez megoldódott, és a két legnehezebb meccsünket nyertük. Nem akarok már további olajat önteni a tűzre, megvan a véleményem a történtekről.

Van az az aranyszabály, hogy bármi történik, annak az öltözőben kell maradnia. Ez most nem így történt, ez óriási fegyelmezetlenség volt, de Galló Vilmos írásban és szóban is bocsánatot kért.

Ami veszély volt, és amit el kellett közösen hárítani, az az, hogy morálisan ez ne törje össze a csapatot. Óriási eredmény, hogy ezen túl tudtunk lendülni” – idézi az M4 Sport Such Györgyöt.

Az elnök elárulta, magyar szakember veszi át a távozó MacAdam helyét, de nevet még nem mondott.

„MacAdam mandátuma lejárt a Kanada elleni találkozóval. Az ő feladata kettős volt, mindkettőt kiválóan teljesítette: az egyik az volt, hogy a bolzanói vb-szereplés megfelelő legyen, a másik, hogy megtalálja azt a magyar edzőt, aki át tudja venni tőle a stafétát. Mindkettő megtörtént, az utódját pedig hamarosan bejelentjük” – nyilatkozta az elnök.