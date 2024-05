A magyar válogatott centere elmondta, mi kellett ahhoz, hogy tiszta fejjel érkezzen az Eb-re

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

A magyar labdarúgó-válogatott és a Ferencváros centere, Varga Barnabás egy bajnoki és egy gólkirályi címmel gazdagodott a 2023/2024-es idényben, emellett az Év játékosa díjat is megnyerte, mindenképpen megérdemelten, hiszen minden versenysorozatot figyelembe véve 40 mérkőzésen 29 gólt és 11 gólpasszt írtak fel a neve mellé. Válogatott támadónk tehát önbizalommal telve készülhet az Eb-re.

A 28 éves labdarúgó emellett a napokban meghosszabbította szerződését a zöld-fehérekkel, ennek apropóján pedig interjút adott a klub stábjának, amelyben beszélt a klubhoz fűződő viszonyáról és természetesen arról, hogyan készül az Eb-re. „Úgy gondolom, hogy eddig bevált az ideigazolásom,

jól érzem magam a csapatnál, hála Istennek a gólok is jönnek, úgyhogy abszolút megtaláltam a helyem

– fogalmazott Varga Barnabás.

A labdarúgó hozzátette, „Mindig próbálom a maximumot nyújtani, természetesen az edzéseken és a meccseken is. Azt gondolom, taktikailag fejlődtem sokat. Európában focizni úgymond kicsit más, nagyobb taktikai tudást igényel. Ezen a téren mindenképpen fejlődtem, és még sokat kell is fejlődnöm, úgyhogy ezek mindenképpen pozitív dolgok. Örülök, hogy itt lehetek. Úgy gondolom, hogy kölcsönösen jó a klubnak és nekem is ez az együttműködés. Nagyon örülök, hogy hosszabbítottunk!