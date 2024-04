Korai koreai öröm: újabb magyar lépés a világelit felé, jöhetnek a románok!

Nyitókép: Origo/Csudai Sándor

***

A nyitányon Japánt 3-1-re felülmúló magyar férfi jégkorong-válogatott esélyesként korcsolyázott a jégre Dél-Korea ellen is a Divízió 1/A világbajnokságon, Bolzanóban. A koreaiak azonban óriási meglepetésre 4-2-re megverték Szlovéniát, s nem mehetett ellene biztosra Don MacAdam csapata sem.

Hátrányba kerültünk

Nem is kezdődött jól a mérkőzés magyar szempontból: Young Yun közeli lövésénél besurrant a korong az egyébként jól védő Bálizs Bence alatt (0-1). Még az első harmadban fordítottunk, Erdély Csanád közelről egyenlített, Sofron István szép egyéni akcióból szerzett góljával átvettük a vezetést (2-1). A második felvonásban állva hagytuk a riválist, átlövésből, kijátszott akciókból is sorra talált be Stipsitz Bence, Sebők Balázs, Mihály Ákos és Erdély Csanád (6-1).

Csökkenő koncentráció

Csatárunk kihagyott egy büntetőt a 2., majd a 3. harmadban is: előbb a kapus védett, majd lövésig sem jutott, belebonyolódott a cselébe. Ezzel együtt csapatunk legjobbja volt... A tetemes előny birtokában – bár a helyzeteink megvoltak – hadilábon álltunk a gólszerzéssel. Bezzeg, szépítettek a koreaiak, akik egyre többször keménykedtek, persze a mieink sem maradtak adósaik. Németh lövése után a kapuvasról vágódott ki a korong, a játékrészt elvesztettük, a meccset biztosan megnyertük: Magyarország – Dél-Korea 6-2.

Nincs megállás

Május elsején Románia ellen (12.30) folytathatja jó sorozatát Magyarország, amelyre az igazi próbatétel a csoport utolsó két fordulójában vár. Május 3-án a házigazda Olaszországgal, május 4-én Szlovéniával méri össze az erejét a tavaly a legmagasabb osztályból kieső, oda visszavágyó együttes. Az első kéz helyezett játszhat jövőre a legjobbak között.