Gigászok csatája jön a BL elődöntőjében – itt a Bayern München–Real Madrid találkozó

Nincs még egy párosítás a kontinens elitsorozatában, amely olyan történelmi múltra tekintene vissza, mint a Bayern München és a Real Madrid összecsapása: immár 26. alkalommal futnak össze, a mérleg pedig meglehetősen kiegyenlített, 12 Madrid-siker mellett, 11-szer a Bayern örülhetett, és csak háromszor ikszeltek.

A bajoroknak már csak a Bajnokok Ligája maradt, a Német Kupából jó rég kiestek, a Bundesligában pedig a Bayer Leverkusen lett a bajnok. A BL-ben viszont ott vannak a legjobb négy között. Ráadásul nem is esélytelenek a végső győzelemre.

Legutóbb 2018-ban találkozott egymással a német és spanyol rekordbajnok, akkor a Real Madrid 2–1-re megnyerte az első mérkőzést Münchenben, majd hazai pályán elegendőnek bizonyult a döntetlen a továbbjutásához.

A Bayern legutóbb 2012-ben ejtette ki spanyol riválisát az első számú európai kupasorozatból, azóta viszont mind a két párharcot a madridiak nyerték.

A párharc a jelenlegi edzők személye miatt is különösen érdekes – hívja fel a figyelmet az MTI. Carlo Ancelotti, aki ült a Bayern kispadján is, most a Real edzőjeként 10. alkalommal néz szembe Thomas Tuchellel, aki az egymás elleni örökmérlegük szempontjából valamivel jobban áll. Eddigi összecsapásaik közül a német által irányított fél négyszer győzött, Ancelottié háromszor járt sikerrel, kétszer végeztek döntetlenre.

Érdekesség, hogy az 50 éves Tuchel lehet a labdarúgás történetében az első edző, aki több mint két csapatot is elvezet a BL fináléjába, eddig megtette már ezt a Chelsea-vel és a Paris Saint-Germainnel is. Előbbivel 2021-ben a BL-serleget is a magasba emelhette, a PSG-vel épp a Bayernnel szemben maradt alul egy évvel korábban. És akár csak korábban mindannyiszor,

ezúttal is ott lesz Tuchel mellet a kispadon a magyar segítője, Lőw Zsolt.

A 64 esztendős Ancelotti már négy BL-trófeát gyűjtött, kettőt az AC Milannal, kettőt a Real Madriddal. Az olasz szakemberrel a Bayernt a 2016/2017-es Német Kupa-kiírásban a Tuchel által irányított Borussia Dortmund győzte le 3–2-re az elődöntőben. A BL egyenes kieséses szakaszában csak egyszer találkoztak: a 2022-es negyeddöntőben Ancelotti Real Madridja hosszabbítás után, 5–4-es összesítéssel ejtette ki az akkor Tuchellel címvédő Chelsea-t a negyeddöntőben. A csoportkörben a 2018/2019-es idényben nézett farkasszemet egymással a két edző, Ancelotti a Napolit, Tuchel a PSG-t irányította, s Nápolyban 1–1-gyel, Párizsban 2–2-vel zárult a találkozójuk. A mostani elődöntőben egy hangyányival talán esélyesebb a Real, de ettől még simán nyerhet otthon a Bayern.