Ferencváros: irány a Bajnokok Ligája csoportkör!

Nyitókép: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

„Közép-Európában már egyértelműen az élvonalhoz tartozunk.

Megvertük a Ludogorecet, a Slovant, a Dinamo Zagrebet is, hogy a Monacót, a Trabzonsport és a többi csapatot ne is említsem… Ezen a téren is mindenféleképpen szintet léptünk. De itt nem szeretnénk megállni” – nyilatkozta a minap Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója a Nemzeti Sportnak, miután ismét bajnok lett a Ferencváros, s még a kupát is elhódíthatja.