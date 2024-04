Bajnokok Ligája: elképesztően változatos meccsen nyert a Barcelona

Nyitókép: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

A PSG a legutóbbi nyolc Bajnokok Ligája-mérkőzéséből mindössze egyet veszített el a spanyol futballcsapatok ellen. És most sem a katalánoké Európa legjobb hátvédsora, ráadásul az ellenfélnél egy olyan világklasszis volt a csatársorban, mint Kylian Mbappé megállítása komoly feladatnak ígérkezett. A PSG 25 éves csatárának valószínűleg ez lesz az utolsó idénye Párizsban, vagyis az utolsó lehetősége, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját a franciákkal. A világbajnok futballista szerződése a nyáron lejár, és szinte borítékolható, hogy a Barca legfőbb riválisánál, a Real Madridnál folytatja.

„Nem tűnök el, nem fogom vissza magam a meccsen, mindent beleadok, ahogyan az egész csapat is. A végeredmény pedig már Isten kezében van. Mint minden évben, ezúttal is az idény kritikus szakaszához érkeztünk, április végén már nagyjából látjuk, milyen évadot zárunk” – nyilatkozta Mbappé a Barcelona elleni BL-mérkőzés előtt a Telefootnak. A támadó ebben az idényben 40 mérkőzésen 39 gólnál jár, ebből hatot a BL-ben szerzett, a Real Sociedad elleni nyolcaddöntőben hazai pályán egyszer, idegenben kétszer volt eredményes. A 2020–21-es kiírásban a nyolcaddöntőben találkozott a két csapat, a Camp Nouban 4–1-re nyertek a franciák, Párizsban pedig 1–1 lett a végeredmény. Mbappé mindkét mérkőzésen betalált, Barcelonában mesterhármast szerzett, majd a visszavágón is lőtt egy gólt. Szóval, joggal tarthattak tőle a katalánok.

Azonban a francia zseni ezen az összecsapáson nem parádézott, s némi meglepetésre az első félidőben inkább a vendégek domináltak a Parc de Princesben. A hazaiaknak nem is volt komoly gólhelyzetük, ellenben a katalánoknak több is. Ráadásul a 37. percben Donnarumma kapus és a hazai védelem közreműködésének köszönhetően Raphinha szerzett vezetést a Barcának.

A brazil futballista tíz méterről jobbal a bal felső sarokba lőtt. A 0–1 kissé megfogta a PSG-t.

A szünet jól jött a párizsi játékosoknak, akik a második félidőre teljesen más felfogásba jöttek ki az öltözőből. Még három perc sem telt el a játékrészből, amikor Ousmane Dembele bombagóllal egyenlített. És innentől rendesen felborult a pálya, a párizsiak nem elégedtek meg az 1–1-gyel. Újabb három perccel később Vitinha találatával már a Paris Saint-Germain vezetett. És mentek a következő gólért a hazaiak, ám meglepetésre a Barca egyenlített, megint Raphinha. A dél-amerikai támadó a 62. percben ballal kapásból lőtt a jobb alsóba. A 74. percben majdnem megszerezte a második gólját Dembele, ám a pazar tekerése a kapufáról kifelé pörgött. A vendégek szerencsésebbek voltak, s a 77. percben Andreas Christensen góljával újra vezettek.

Helyzetek még voltak, ám az eredmény már nem változott, így meglepetésre a Barcelona 3–2-re nyert, s előnyből várhatja a jövő heti visszavágót.

A Bajnokok Ligája másik szerdai negyeddöntőjében az Atlético Madrid hazai pályán fogadta a Borussia Dortmundot, és mivel ebben az idényben csak győzelmet aratott a stadionjában, így bizakodhatott. A spanyolok végül, ha nem is simán, de 2–1-re legyőzték a németeket.