Szép ajándék: összetörték az olimpiai bajnok focista autóját

Senki sem vágyik ilyen meglepetésre karácsony előtt. A Rába ETO korábbi klasszis hátvédje, Keglovich László nyugodtan vezetve, békésen autózott Győrött az ünnepeket megelőző napokban, amikor az egyik kereszteződésben sziréna hangjára lett figyelmes. Lassított, meg is állt, mert nem látta, mi és honnan jön. Egy mentő sietett valakiért, vagy vitt éppen beteget. A mögötte érkező gépkocsi vezetője azonban nem volt ennyire figyelmes, és beleszállt a volt futballista személygépkocsijába.

„Természetesen nagyon megijedtem, először nem is tudtam, mi történt. Persze, éreztem a csattanást, nagyon is, csak elsőre lefagytam, nem értettem egy pillanatig a szituációt, azt, hogy miként lehet valaki ennyire figyelmetlen. Nekem szerencsére nem esett bajom, ez a legfontosabb, de a kocsim rendesen összetört.

A vétkes sofőr az eset után próbálkozott rám tolni a hibáját azzal, hogy miért nem mentem balra, hisz a mentő jobbra fordult, de aztán belátta, nincs értelme erősködnie. Rendőrt sem hívtunk, elismerte a vétkét. A biztosító pedig intézte a továbbiakat” – magyarázta Keglovich.

Komoly kár az autóban

Az 1968-os mexikóvárosi olimpia aranyérmesének kocsijában 1,97 millió forintos kár keletkezett, hátul mindent ki kellett cserélni a kis Suzukin. Szinte újra kellett építeni a fenekét.

„Nem ilyen karácsonyi ajándékra számítottam. Nekem egy fillérembe sem került a javítás, de két hétig csinálták a kocsit, mire újra használhattam.

Szerencsére az öcsém kisegített, kölcsönadta az autóját. Sajnos már nehezen megy a járás, gyalog nem is indulok hosszabb távra. Gerincproblémáim vannak, csak bottal tudok menni. Négy csigolyám rossz, nem lehet műteni. Vagyis pontosabban lehet, csak nem garantált a siker, a felépülés, két helyi orvos is ezt mondta. És látom a szomszédasszonyomat, megoperálták, azóta derékszögben jár, rosszabb, mint volt. Én ezt nem akarom, inkább akkor elbotorkálok így, amíg tudok. Az orvosok azt mondták egy évvel ezelőtt, nem romlik tovább, stagnálni fog az állapotom, de én érzem, hogy nem úgy megyek, mint akkor. Nagyobb sétákat csak pihenőkkel tudok tenni, s már két könyökös bottal közlekedem, tehát szerintem romlott. Hát, ez van, vasárnap nyolcvannégy éves leszek. Ebben a korban már nem szoktak nagy terveket szőni az emberek, és ezzel én is így vagyok” – mondta az olimpikon.

Keglovich László olimpiai bajnok labdarúgó megérkezik a 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségre, amelyen az ETO FC Gyõr vezetői, játékosai és a gyõri önkormányzat köszöntötte a játékost a győri klub épületében 2020. február 6-án. Keglovich László 1968-ban a mexikói olimpián aranyérmet nyert, de volt BEK-elõdöntős és magyar bajnok is. MTI/Krizsán Csaba

Az ETO és a borok

A korábbi focistának van egy kis hétvégi háza Győr közelében, Nyúlon. Oda szokott naponta kikocsikázni. Nem időzik ott sokat, sétál egy-két kört, s megnézni, milyen a boroshordók állapota, meg a bennük lévő ital minősége.

„Kékfrankos, olaszrizling és cserszegi fűszeres bor van a hordóimban. Ennyi szenvedélyem maradt öreg koromra a futball mellett. Azért az ETO hazai meccsein ott vagyok, megyek, amíg tudok, a többit meg megnézem tévén. Az én időmben a csapat hetven százaléka győri volt, most meg talán két játékos az. Ez kicsit fáj, de el kell fogadni, ilyen lett a világ” – szomorkodott a csatárból lett hátvéd. De talán ez is kell ahhoz, hogy a csapat végre visszajusson az NB I-be. Keglovich László szerint ez a tavasszal össze fog jönni. „Jól erősítettek tavaly, ám a támadójátékon még van mit csiszolni. Az összkép azért elfogadható, kellene még egy kis erősítés a télen” – vélekedett.

Sebezhető a védelmünk

A Bajnokok Ligája elődjében, a BEK-ben, azaz a Bajnokcsapatok Európa-kupájában elődöntőt játszó labdarúgó nagyra értékeli Marco Rossi munkáját a válogatottnál, mert szerinte sokkal jobb a csapat, mint a korábbi években, pláne évtizedekben.

„Egy rossz szót nem lehet rá mondani, kiváló munkát végez az olasz–magyar szövetségi kapitány. A hiányosságokat azonban ő sem tudja eltüntetni.

A védelmünk a sebezhető pont. Willi Orbán mellett nincs megbízható ember. Ráadásul ő jó ideig sérült volt, csak most épült fel. Mellé kellene találni valakit, s akkor sokkal nyugodtabban várnám a nyári Európa-bajnokságot.

A télen a Freiburgnak kölcsönadott Szalai Attila sajnos nem annyira stabil játékos. Benne minden meccsen ott van a hibafaktor, ezenkívül az sem jó, hogy nincs játékban, alig játszatták az elmúlt fél évben. Azért persze optimista vagyok, és nagyon szurkolok majd a fiúknak a németországi Eb-n. Azt nem tudom, meddig jutunk a tornán, s nem vállalkozom a tippelésre, de abban azért bízom titkon, hogy a csoportból sikerül továbbjutni, ez nem lehetetlen” – zárta helyzetértékelését Keglovich László.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba