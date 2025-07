Orbán Viktor felfedte a 2026-os forgatókönyvet: Magyar Péternek is üzent (VIDEÓ)

Orbán Viktor interjút adott a Patriótának, amely szerdán 16:30-tól lesz elérhető a portál YouTube-csatornáján. A beszélgetésből a miniszterelnök már előzetesen megosztott egy rövid részletet a közösségi oldalán.

Bűnre nem lehet pártot építeni, árulásra nem lehet közösséget építeni, vagy csak átmenetileg lehet, mert aztán széthullik”

– utalt Orbán Magyar Péterre és a Tisza Pártra.

„A négy évvel ezelőtti választáson is ez történt, minden pontosan úgy, mint most. A vége is pontosan ugyanaz lesz, mint akkor volt. Mi ezt egy becsületes küzdelemben, nagy arányban meg fogjuk nyerni” – tette hozzá a kormányfő.