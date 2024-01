Irány a Wembley! Szoboszlai fél kézzel már fogja az első liverpooli trófeáját (VIDEÓ)

A Liverpool FC bejutott az angol labdarúgó Ligakupa (EFL Cup) fináléjába, miután a hazai 2-1-es sikerét követően szerda este 1-1-es döntetlent ért el a Fulham otthonában. Az elődöntő mindkét mérkőzését kihagyta Szoboszlai Dominik, aki – a legfrissebb információk szerint – a hétvégén tér majd vissza január elsején elszenvedett combsérülése után. A magyar labdarúgó azért korábban már hozzátette a magáét: 3 mérkőzésen 2 gólt is szerzett, a Leicester elleni bombája után a West Ham kapuját is távolról vette be.

A Vörösök alaposan megdolgoztak az elődöntő londoni visszavágóján a továbbjutásért. Luiz Diaz korai találatára ugyanis Diop a 77. percben válaszolt, s csak egyetlen ólra volt az összesített mérleg kiegyenlítésétől a hazai csapat. A Kelleher – Bradley, Quansah, van Dijk, Gomez – Gravenberch (Clark 84.p.), Mac Allister (Jones 67.p.), Elliot – Gakpo (Konate 84.p.), Nunez (Jota 67.p.), Diaz összetételű együttes végül kiharcolta a döntőbe jutást.

„Ez csak egy jó meccs volt, egy jó kupameccs. Aki azt várta ma este, hogy csak minőséget mutatunk, és átvészeljük, és ez egy parki séta lesz, az nem érti a játékot, és nem érti az alkalom fontosságát. Mindkét csapat a Wembleybe akart menni – mi pedig kvalifikáltunk, és ez minden, amit kívánhattunk” – értékelt Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője, aki betekintést adott arról is, hogy élték meg a játékosai a sikert.

„Nagyon jó érzés, boldogok vagyunk. Az öltözőben remek a hangulat, a fiúk akarták, a fiúk megkapták,amiért harcoltak. Pillanatnyilag nem is tudom, talán 10 meccsünk van a döntőig, szóval előtte még le kell játszanunk néhány meccset, de nagyon várjuk, hogy pályára léphessünk a Wembley-ben.”

A Liverpool ellenfele a Chelsea lesz az angol futball szentélyében február 25.én. A londoni kékek az 1-0-ás idegenbeli vereséget követően 6-1-re kiütötték a Middlesbrough-t. Szoboszlai Dominik 8 hónappal Angliába igazolása után máris trófeáért léphet majd pályára. Érdekesség, hogy épp a minap beszélt arról, megörökítené a testén, ha sikerülne valamelyik sorozatban az élen zárnia új csapatával. Lassan foglalhatja az időpontot a tetováló szalonban.

Nyitókép: Facebook/Liverpool FC