Bajban vannak Szoboszlaiék – a Liverpool már meg is kezdte a keret erősítését

Erre jön ráadásként, hogy válogatottbéli kötelességeik miatt Mohamed Salah és Endó Wataru sem áll majd a Liverpool rendelkezésére. Az egyiptomi a január 13-án induló Afrikai Nemzetek Kupáján, Endó, a japán válogatott csapatkapitánya pedig az Ázsia-kupán szerepel majd nemzeti együttesével.

„Amennyiben azt mondtam volna, hogy sok sikert kívánok nekik, hazudtam volna vele!” – jelezte legutóbbi sajtótájékoztatóján Jürgen Klopp egy fanyar viccel, hogy nem teszi boldoggá ez a helyzet, és szeretné minél előbb visszakapni játékosait.

Szoboszlaiék új társakat kapnak

Ez azt jelenti, hogy ha még egy-két játékos kiesik, komoly gondban lehet a Liverpool. Ilyen állapotban pedig nagyon nehéz lenne mindhárom versenysorozatban, a Premier League-ben, az angol ligakupában és az Európa-ligában is helytállnia a csapatnak. Jürgen Klopp számára – talán részben a tavalyi, csalódást keltő 5. hely miatt is – egyértelműen a Pl jelenti a prioritást, és erre az idén nagyon erős Arsenal és Guardiola City-je mellett is van esélye, hiszen jelenleg 45 ponttal meggyőzően vezetik a bajnokságot.

Ezért aztán a Liverpool a keret megerősítésére kényszerül – ennek érdekében a Liverpool stábja keményen dolgozik a keret megerősítésén és nem csak az átigazolási piacon keresgélnek, hanem több kölcsönben szerepelt játékost is visszarendeltek a csapathoz.

Elsőként a portugál Fábio Carvalho érkezett, aki ősszel épp Szoboszlai Dominik előző klubjában, az RB Leipzigeben szerepelt.

A fiatal középpályás épp azokon a posztokon a legjobb, ahol a magyar klasszis is, de egyelőre nem jelent komoly konkurenciát honfitársunk számára.

Kloppék hazahívtak két középhátvédet is skóciából; Nathaniel Phillips a Celtictől, Rhys Williams pedig az Aberdeentől érkezett. A Bolton utánpótlásában edződött Phillips már 26 éves, tehát valószínűleg nem jelent hosszú távú megoldást, de a bizonyításra meg fogja kapni a lehetőséget. A 22 éves angol U23-as válogatott Williams viszont saját nevelésű játékos, akit az elmúlt években kisebb angol és skót klubokhoz adtak kölcsön, de nem igazán váltotta be a reményeket.

Új játékosokat is vásárolhat a Liverpool

Természetesen az átigazolási piac megnyílásával a pletykák a Liverpool körül is felerősödtek. A hírek szerint három olyan játékos iránt is komolyan érdeklődik a Mersey-parti egyesület.

Egyikük a Crystal Palace mindössze 22 éves szélsője, a francia Michael Olise, aki kiváló szezont fut, hiszen 9 mérkőzésen 5 gól és 1 gólpassz a mérlege e szezonban.

Úgy hírlik, Kloppék célpontja lehet a Fulham balhátvédje, Antonee Robinson. A 26 éves amerikai válogatott labdarúgó viszonylag olcsó megoldás lenne Robertson és Tsimikas ideiglenes helyettesítésére – számára pedig a Liverpool egy óriási lehetőség. A harmadik pedig a szintén a Fulhamben játszó portugál védekező középpályás, Joao Paulinha – akinek már borsosabb ára lenne, ám személyében egy Premier League-ben elég tapasztalatot szerzett rutinos, kiváló játékossal gazdagodna a Liverpool.