„Easy”? – összeszedtük, kik lennének válogatottunk ideális Eb-csoportellenfelei

Kik legyenek a csoportellenfelek?

Nézzük az első kalapot! Portugália és Franciaország válogatottjai egyaránt óriási erődemonstrációt rendeztek a selejtezőkön. A franciák 8 mérkőzésből hetet nyertek egy döntetlen mellett, és összesen 29 gólt szereztek (ennek közel egyharmadát Mbappé egyedül). A portugálok még keményebbek: 10 mérkőzésen 10 győzelem, 36 rúgott és 2 kapott gól magáért beszél. Ronaldóék gyakorlatilag minden csapatrészben világklasszis játékosokkal rendelkeznek.

Az angol és a belga csapat 6 győzelme és 2 döntetlenje is tiszteletet parancsoló, ezért őket is jobb lenne elkerülni. A spanyol csapat is erős, de a skót válogatott megmutatta, hogy egy szervezetten játszó ellenfél egy mérkőzésen képes legyőzni őket.

A legjobb azonban valószínűleg az lenne, ha a világranglistán a 16. helyre visszacsúszott házigazda német válogatottal kerülnénk egy négyesbe.

A harmadik kalapban rögtön két olyan válogatott is szerepel, amelyet nagyon jó lenne elkerülni a csoportküzdelmek idejére. A horvát válogatott ugyan öregszik, de nem szabad elfelejteni, hogy tavaly még vb-elődöntőt játszott, és olyan játékosaik vannak, mint a Real Madrid középpályása, Luka Modric, a Manchester City védője, Josko Gvardiol vagy Ivan Perisic. Hollandia szintén világszínvonalú játékosokkal teli együttes, amellyel a vb-n még a végső győztes argentinoknak is meggyűlt a bajuk. A szlovák csapat a miénkhez hasonló játékerőt képvisel, a csehekkel hasonló a helyzet, náluk ugyan nemigen szerepelnek sztárjátékosok, de amikor szeptemberben a Puskás Arénában egy elvileg barátságos mérkőzésen döntetlent játszottunk ellenük, megmutatták, hogy nagyon kellemetlen ellenfél tudnak lenni. Amint a skótok is, akik eggyel előznek meg minket a FIFA-ranglistán – bár, ha összejönne ez a párosítás, legalább ellenfélként találkozhatna a Liverpool két, saját válogatottjának csapatkapitányaként játszó labdarúgója, Szoboszlai Dominik és Andrew Robertson.

A harmadik a kalapból az említetteknél jóval gyengébb szlovén válogatott lenne a legjobb ellenfél.

A negyedik kalapban ott van az a válogatott, amely legutóbb le tudta győzni Rossi több mint egy éve veretlen együttesét, Olaszország. A címvédő olaszoknak a selejtezőkörben kétszer is visszavágtak az angolok a Wembley-ben rendezett Eb-döntőn elszenvedett vereségért, ráadásul az Azzurri Észak-Macedónia és Ukrajna ellen is csak döntetlenre volt képes. Ennek ellenére sem őket választanánk ebből a csoportból, ahogy a velünk szemben valószínűleg revansra vágyó szerbeket is elkerülnénk. Svájc már sokkal barátságosabb ellenfélnek tűnik, de talán még nála is jobb lenne a Grúzia, Kazahsztán, Görögország, Luxemburg összetételű pótselejtezős négyes győztesét kapni a csoportkörre.

A legjobb forgatókönyv szerint tehát Németország, Szlovénia és a pótselejtezők C-ágának győztese kerülne egy csoportba Magyarországgal, míg a legrosszabb forgatókönyv esetén Portugáliával vagy Franciaországgal, Hollandiával és Olaszországgal kerülne szembe a magyar válogatott.

És Ön mit gondol, kik lennének válogatottunk számára a legkedvezőbb csoportbéli ellenfelek az Eb-n? Kérjük mondja el véleményét és szavazzon!