Kubatov Gábor: Kicsit szomorkás a hangulatom máma

A Ferencváros az utolsó három bajnokján mindössze egyetlen pontot gyűjtött, Kubatov Gábornak közvetlenül a Puskás Akadémia elleni mérkőzés után – amelyről a Mandiner is részletesen tudósított – egy örökzöld sláger jutott eszébe, amelyet először (még 1965-ben) Németh József vitt sikerre, ám aztán több előadó is feldolgozta, emlékezhetünk rá a Csinibaba című film egyik betétdalaként is.

Kicsit szomorkás a hangulatom máma...”

– idézte fel a sláger szövegét Kubatov Gábor közösségi oldalán.

A Fradi drukkerei sem örültek igazán az eredménynek

Miután a bajnokcsapat újabb pontokat veszített és lecsúszott a második helyre, a szurkolók kommentben is kifejezték véleményüket, melyekből összeszedtünk egy csokrot.

Remélem, látjátok, hogy ez a Sztankovics semmivel sem jobb edző, mint Máté Csaba volt. Ideje lenne már belátni!”

– írta egyikük. Egy másik szurkoló Kobatov Gábor posztjára reagálva alaposabban is leírta, szerinte mi lehet a gond: „Nekem már három-négy hete szomorkás a hangulatom, mert magyar fronton nem nyújtjuk azt, amire képesek vagyunk. Kétszer nincs ugyanaz a kezdő tizenegy a pályán, íg hiányzik az összeszokottság, illetve vannak olyan játékosok, akik egyáltalán nem ütik meg a Fradi szintjét. Gondolok itt Pesicsre, Wingóra, Gojakra és még sorolhatnám! Hozzáteszem, májusban kell az élen lenni, és tudom, hogy ott is leszünk. Hajrá, Ferencváros!” – tette hozzá.

A Puskás Akadémia válogatott játékosa, Nagy Zsolt remek gólpasszal járult hozzá a Fradi elleni döntetlenhez Fotó: MTI/Kovács Tamás

„Novemberben nem nyertünk meccset...” – írta egy másik szurkoló röviden, míg megint más felidézte: „A Fehérvár elleni meccs után is írtam, hogy nem a nyeretlenség az aggasztóbb, hanem a mutatott játék. Gödörben vagyunk, Sztankovics ide vagy oda...”

Mutatjuk Kubatov Gábor fentebb említett bejegyzését:

Nyitóképen: Lamin Colley találatát nem csak Kubatov Gábor, a Fradi-szurkolók sem fogadták kitörő örömmel. Fotó: MTI/Kovács Tamás