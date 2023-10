Természetesen Szoboszlaival a fedélzetén áll fel a Liverpool az Everton elleni derbire – mutatjuk!

Debütál a derbiken

Szoboszlai első Mersey-parti rangadójára készül, több szempontból is önbizalommal telve várhatja a találkozót. A magyar címeres mezben a Szerbia elleni csoportrangadón a legjobbjaink közé tartozott, míg Litvániában – az első félidő gyenge játéka után – egyértelműen a csapat vezére volt, büntetőnket magabiztosan értékesítette, az egyenlítő találat előtt pedig ő ívelte be pontosan a szögletet Varga Barnabás fejére, a csatárnak csak bólintania kellett.

Dominik azért is elégedett lehet, mert azon kevés Liverpool-játékosok közé tartozik, akik még egyetlen percet sem hagytak ki a bajnokság nyolc mérkőzéséből, Jürgen Klopp mindig kezdőként számított rá, és egyszer sem cserélte le. Honfitársunk meg is hálálta a bizalmat: számos kulcspassz mellett egy gólt szerzett a bajnokságban (az Aston Villa ellen) és egyszer talált be a Ligakupában (a Leicester City ellen).

Egymásra találtak. – Jürgen Klopp a LASK elleni El-meccs után öleli magához Szoboszlait

Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Lenyűgöző statisztika

S ha mindez még nem lenne elég, a labda nélküli játékban és szerelésben is csapata legjobbjai közé tartozik, no, és a PFF adatelemző cég statisztikái szerint az idény első szakaszában, hét mérkőzés alatt „Szobó” futotta a legtöbbet (83,6 km) a teljes Premier League-mezőnyben, ráadásul az ötödik játéknapon, a Wolverhampton ellen minden idők második leggyorsabb (!) PL-sprintjét láthattuk tőle, amikor is egy labdavesztés után 36,76 km/órás sebességgel robogott vissza a saját tizenhatosához. E száguldást csak a Manchester City szárnyvédője, Kyle Walker tudta túlteljesíteni az angol első osztályú bajnokság történetében, aki egyszer 37,31 km/órával repesztett.

Nem csoda, hogy a hétvégi forduló nyitó mérkőzésén, a Liverpool – Everton találkozón is a kezdőcsapatba jelöli őt Jürgen Klopp.

A várható kezdőcsapatok

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Cimikasz – Szoboszlai, MacAllister, Gravenberch – Szalah, Núnez, Diaz.

Everton: Pickford – Young, Tarkowski, Branthwaite, Mikolenko – Harrison, Garner, Onana, McNeil – Doucoure – Calvert-Lewin